Este día, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocó la licencia a Vector Casa de Bolsa : " se revoca la autorización a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, para organizarse y funcionar como sociedad operadora de fondos de inversión. "

Vector Casa de Bolsa, fundada por el empresario Alfonso Romo , fue sancionada por el Gobierno de México tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero en junio pasado, tras los cuales la firma solicitó la revocación de su licencia.

Los cambios en Vector

Vector habría hecho la petición para organizarse y funcionar como sociedad operadora de fondos de inversión, a fin de transformarse en una Sociedad Anónima de Capital Variable, sujeta a la Ley General de Sociedades Mercantiles .

El DOF declaró en el documento de este 16 de diciembre que " como resultado del análisis efectuado a la solicitud para llevar a cabo la revocación de la autorización para la organización y funcionamiento de Vector Operadora como sociedad operadora de fondos de inversión, se determinó que se encuentra debidamente integrada y cumple formalmente con el requisito legal y documental previsto en la normatividad aplicable ."

Las últimas noticias de Vector

En julio, unas semanas después de que fueran señaladas por Estado Unidos, la CNBV sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con 185 millones de pesos (MDP), que equivalen a 5 % de las ganancias netas por 3 mil 590 MDP que las tres instituciones obtuvieron el año pasado, según los reportes enviados a la CNBV.

Con información de SUN.

