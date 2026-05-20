La famosa cadena de Farmacias Similares, reconocida en todo México por su icónico personaje, el Dr. Simi, ha decidido dar un paso gigante hacia el cuidado animal. Bajo el nombre de SimiPet Care, esta nueva iniciativa busca ofrecer servicios veterinarios de alta calidad a precios verdaderamente accesibles, garantizando que los perros y gatos de las familias tapatías reciban la atención médica que merecen sin que esto represente un desequilibrio en la economía del hogar.

El objetivo principal de este proyecto es democratizar la salud animal en nuestro país, comenzando con una fuerte presencia en el occidente. ¿Por qué es tan relevante? Porque muchas veces los dueños postergan las revisiones médicas de sus animales de compañía debido a los altos costos de las clínicas tradicionales. Ahora, con instalaciones modernas, personal altamente capacitado y una filosofía de empatía, esta alternativa se posiciona como la opción número uno para el bienestar integral de tus peludos.

¿Cómo funciona exactamente la nueva propuesta de Farmacias Similares?

Al igual que en los consultorios humanos, la dinámica es sencilla, directa y enfocada en la prevención. Los pacientes de cuatro patas son evaluados por médicos veterinarios titulados que determinan el tratamiento a seguir. Desde el manejo de heridas superficiales hasta la aplicación de medicamentos especializados, el modelo replica el éxito que ha tenido la marca durante décadas, pero ahora adaptado a las necesidades específicas de nuestras mascotas.

Estas son todas las ubicaciones de SimiPet en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Si te preguntas dónde puedes encontrar estos centros de salud animal, te alegrará saber que actualmente existen cinco sucursales distribuidas en toda Guadalajara y otros municipios. A continuación te las presentamos:

SimiPet calle República #1554, interior 2, en la tradicional colonia Monumental. O

SimiPet avenida Ignacio Luis Vallarta #1843, interior B, justo en el corazón de la colonia Lafayette, ideal para quienes viven o trabajan por la zona.

Además de las anteriores, la capital de Jalisco cuenta con una tercera sede localizada en la Calle Paseo de los Filósofos #1557, en la colonia Colinas de la Normal.

Por su parte, el municipio de Zapopan alberga dos sucursales muy concurridas:

SimiPet avenida Patria #2519, interior A, en la colonia El Colli Urbano

SimiPet en la calle Puerto Mazatlán #64, en la colonia Miramar.

Estos son los horarios y precios de las farmacias de SimiPet

Para mayor comodidad de los usuarios, todas las clínicas operan con un horario extendido y muy accesible. Abren sus puertas de lunes a sábado desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche. Además, pensando en las emergencias de fin de semana o en quienes solo descansan ese día, los domingos también brindan servicio en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

El catálogo de servicios está diseñado para cubrir las necesidades preventivas y de primer contacto más comunes. La consulta médica general tiene un costo sumamente atractivo de tan solo 75 pesos.

Adicionalmente, realizan pruebas de diagnóstico rápido como medición de glucosa, pruebas oftálmicas, raspados cutáneos, manejo de vendajes y hasta la emisión de certificados médicos para viajes, facilitando enormemente los trámites para aquellos dueños que planean salir de vacaciones acompañados de sus compañeros.

En cuanto a la medicina preventiva, los esquemas de vacunación y desparasitación son muy completos. Para los perros, ofrecen vacunas como la Puppy y la Bordetella por 219 pesos, la Séxtuple por 219 pesos y la Antirrábica por solo 49 pesos. Para los gatos, cuentan con la Triple Felina y la vacuna contra la Leucemia, ambas con un costo de 199 pesos. Es importante mencionar que estos precios están sujetos a la valoración presencial del médico veterinario en turno.

Recomendaciones al visitar una farmacia SimiPet

1) Lleva siempre el carnet de vacunación previo de tu mascota para mantener un historial ordenado.

2) Llega con tiempo de anticipación, ya que la atención se brinda conforme van llegando los pacientes y la demanda suele ser alta.

3) Utiliza transportadoras seguras para gatos o correas resistentes para perros, evitando así accidentes en la sala de espera.

4) Aprovecha la consulta económica para resolver todas tus dudas sobre nutrición.

Mantener al día las vacunas y revisiones de tu perro o gato es un acto de amor y responsabilidad que hoy es más fácil de cumplir. No esperes a que tu mascota se sienta mal; ubica tu clínica más cercana y dale el regalo de una vida larga, sana y feliz.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO