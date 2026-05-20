Línea 3 del Tren Ligero interrumpe temporalmente su servicio

La mañana de este miércoles 20 de mayo, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó sobre la suspensión temporal de servicio en la Línea 3 de Mi Tren.

En un mensaje publicado en medios oficiales, el organismo público que administra el transporte masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) señaló que la pausa en el servicio se debió a la presencia de una persona ajena a las vías en la intersección de las estaciones Mercado del Mar-Belenes, ubicadas en el municipio de Zapopan.

Tras haber detectado la invasión de las vías férreas por parte de esta tercera persona, personal operativo atendió la situación para restablecer el servicio a la brevedad.

Personal de la Unidad de Proximidad Social y de la Policía Turística acudieron al punto y lograron asegurar al sujeto.

De este modo, minutos después de las 11:00 horas se logró restablecer el servicio de forma gradual.

"Se restablece la circulación en la #Línea3 de #MiTren tras la atención al incidente por presencia de una persona ajena a las vías en la interestación Mercado del Mar – Belenes. El servicio se normaliza de manera gradual. Gracias por tu paciencia y comprensión" , informó el organismo en una publicación.

ESPECIAL

La Línea 3 del Tren Ligero es uno de los sistemas de transporte clave del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pues conecta los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

De acuerdo con datos recientes compartidos por Alstom, la empresa encargada del proyecto, la Línea 3 transporta diariamente entre 140 mil y 152 mil pasajeros. Esta afluencia pone en relevancia la afectación que representa para la ciudadanía una pausa en el sistema.

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MB

