Desde Plaza de las Américas y con una serie de actividades durante los 39 días del Mundial es que Zapopan recibe la justa deportiva con el Public Viewing. Aquí se transmitirán los partidos de las selecciones, habrá activaciones y espectáculos artísticos y hasta demostraciones de lucha libre por parte de luchadores de la Arena Coliseo.

La directora de Turismo y Centro Histórico del Gobierno de Zapopan, Bibiana Tenorio, detalló que se transmitirán dos partidos al día, además de conciertos al aire libre . La Asociación de Charros de Jalisco también tendrá presentaciones durante los 39 días del Mundial, mientras que el Museo JAPI llevará a cabo actividades para menores. Asimismo, habrá eventos de innovación y gaming en la Plaza de las Américas.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

El Public Viewing será gratuito y abierto para todos los visitantes. El horario dependerá de los partidos, explicó, y abrirá y cerrará una hora antes y después de cada encuentro. Los fines de semana se plantea llevar a grupos musicales locales, así como mariachi. No habrá cierres viales en el Centro del municipio durante la instalación del Public viewing.

La funcionaria destacó la oferta gastronómica que se ofrecerá durante el evento, que se suma a lo que se ofrece en el Andador 20 de Noviembre. “Que toda la gente que no tiene boleto para ir al estadio venga a vivir la fiesta del futbol a Zapopan en un espacio libre, en un espacio seguro y acompañados de todos los zapopanos”, compartió.

La capacidad del Public Viewing es de tres mil personas , aunque la intención es que los visitantes ocupen toda la Plaza para ver los partidos y disfrutar de las actividades.

El director de Cultural del Ayuntamiento de Zapopan, Cristopher de Alba Anguiano, enfatizó en que las actividades artísticas permitirán apreciar toda la cultura que ofrece el municipio y el Área Metropolitana de Guadalajara. Resaltó que, entre otros, se presentarán espectáculos de mariachi, ballet folclórico, danzas tradicionales. También habrá música electrónica, salsa, reggae, etcétera.

De igual forma, se contempla la participación de la compañía de teatro infantil de Zapopan, la Banda Sinfónica, el Coro Municipal de niños, la Compañía de Circo, el Grupo de Break Dance, entre otros.

Por su parte, la representante del Comité Organizador del Public Viewing Zapopan, Maricela Becerra Bautista, puntualizó que la oferta gastronómica incluirá los tradicionales platillos mexicanos y jaliscienses, como tacos de barbacoa y tortas ahogadas, así como hamburguesas y una variedad de postres y tejuino; en la zona de Hospitality habrá platillos a la carta y coctelería.

“Zapopan les espera con grandes experiencias y para toda la familia. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales de Gobierno Zapopan, Cultura, Turismo y Yo Amo Zapopan, donde podrán consultar el programa general, horarios, recomendaciones y todas las sorpresas que tenemos preparadas en esta gran fiesta del futbol en Zapopan”, comentó.

Por último, en representación del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, la encargada de despacho de la Jefatura de Gabinete del Ayuntamiento, Sofía Navarro Quiroga, mencionó que el Public Viewing es organizado en su totalidad por el Gobierno municipal. Resaltó su ubicación para aprovechar “las vistas de la Basílica” y de los atractivos que hay alrededor de la Plaza de las Américas.

Puntualizó que, de acuerdo a las instrucciones del alcalde, el Public viewing busca ser un espacio para que toda la ciudadanía pueda vivir el Mundial. “También es una oportunidad para mostrarle al mundo quiénes somos. Para demostrar que somos la sede más mexicana”, expresó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV