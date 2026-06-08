Logra patio de plataformas del Aeropuerto de Guadalajara cerca de mil 500 viajes en su primer fin de semana

A sólo tres días de su puesta en marcha, el patio para vehículos de plataformas digitales del Aeropuerto Internacional de Guadalajara ha registrado una importante afluencia de viaje, de acuerdo con las autoridades estatales.

La Secretaría de Transportes (Setran) señaló que del viernes al domingo se contabilizaron un total de mil 494 viajes, "una cifra que superó las proyecciones previstas para los primeros días de funcionamiento", refirió la dependencia.

Recordó que el espacio fue habilitado para ofrecer un servicio más ordenado, seguro y eficiente a las personas usuarias de plataformas digitales que arriban a la terminal aérea.

"Además de facilitar el traslado, las y los pasajeros cuentan con un servicio gratuito de transporte que los lleva desde el aeropuerto hasta el patio operativo, mediante unidades con una frecuencia aproximada de 5 minutos", destacó la Setran.

De los mil 494 servicios registrados, mil 091 se realizaron a través de Uber, 388 mediante DiDi y 15 por InDriver, dijo la dependencia.

El patio operativo tiene capacidad para recibir simultáneamente a más de 60 vehículos. ESPECIAL/Setran





Además, 70% de los viajes, equivalente a mil 031 servicios, se efectuó mediante solicitudes realizadas previamente a través de alguna de las tres plataformas autorizadas, mientras que los 463 restantes corresponden a servicios sin solicitud anticipada.

Con el objetivo de agilizar el acceso al patio, las y los operadores únicamente deben acreditar que cuentan con un viaje solicitado. El acceso al patio está permitido únicamente para vehículos de las tres plataformas autorizadas: Didi, Uber e Indriver.

La permanencia de los vehículos de plataforma dentro de las instalaciones no puede exceder los 15 minutos, añadió la Setran.

Los vehículos sólo pueden estar un máximo de 15 minutos dentro de las instalaciones. ESPECIAL/Setran





La dependencia recordó que el patio operativo tiene capacidad para recibir simultáneamente a más de 60 vehículos y ofrece infraestructura para brindar comodidad y seguridad a las personas usuarias, como sanitarios, bebederos, puertos de carga USB, conexión Wi-Fi gratuita y videovigilancia permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El servicio gratuito de traslado es operado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), mediante unidades 100 por ciento eléctricas equipadas con aire acondicionado, espacio para equipaje y accesibilidad universal.

Las unidades, marcadas con el número C-01 Plataformas, parten desde la zona de llegadas internacionales del aeropuerto, en el área de Shuttles.

JM