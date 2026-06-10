Mercado Libre, la plataforma financiera y de comercio electrónico a nivel global, anunció este miércoles, durante " La Mañanera " de la Presidenta Claudia Sheinbaum, una inversión de 4 mil 600 millones de dólares en México para 2026 , la mayor cifra anual que ha destinado al país, informó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

"Es de un monto de 4 mil 600 millones de dólares. Probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo ", señaló Ebrard durante la presentación del proyecto desde Palacio Nacional.

El destino de la inversión en México

Ebrard explicó que la inversión forma parte del seguimiento que realiza el Gobierno de México a los proyectos estratégicos impulsados por la Presidenta y destacó que tendrá impacto en 19 entidades federativas .

Según Ebrard, los recursos estarán dirigidos a los siguientes rubros:

La expansión de infraestructura.

El fortalecimiento de sistemas tecnológicos.

La digitalización de pagos y servicios financieros de la empresa.

"Van a crear 8 mil nuevos empleos. Esta es nueva inversión y se va a llevar a cabo en 2026", afirmó.

El rubro que se cumple en el Plan México

Añadió que el proyecto está alineado con los objetivos del denominado Plan México, al facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a plataformas digitales de comercialización , "no nada más a las grandes, con acento en las mexicanas", dijo.

Por su parte, el director general de Mercado Pago en México, Pedro Rivas Butcher, aseguró que la empresa mantiene su apuesta por el mercado mexicano .

"Hoy me enorgullece que en este 2026 estaremos destinando 4 mil 600 millones de dólares, nuevamente la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre en México. Esto significa un incremento del 35 % contra lo que invertimos el año pasado", afirmó.

El directivo indicó que la empresa prevé crear 8 mil 500 puestos de trabajo adicionales durante 2026, principalmente en logística, así como en áreas corporativas, de Mercado Pago y Mercado Libre.

La inversión se suma a la estrategia del Gobierno de México para atraer capital privado y acelerar la digitalización de la economía, en un contexto de expansión del comercio electrónico y los servicios financieros digitales en el país.

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FF