Reportan saldo blanco en transmisión del partido México vs Sudáfrica en Fan Fest

El Gobierno de Jalisco asegura que se reporta saldo blanco tras la transmisión del partido inaugural en el Fan Fest del Centro Histórico de Guadalajara durante el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica por el Mundial de 2026, mismo que terminó 2-0 en favor del conjunto tricolor.

El Fan Fest Guadalajara registró semáforo rojo y ocupación al 100% de su capacidad.

El dispositivo de seguridad que acompañó a aficionados estuvo compuesto por cerca de mil elementos de los tres niveles de Gobierno, entre ellos de la Policía de Jalisco, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Comisaría de Guadalajara.

En tanto, elementos de la Policía Vial mantienen un despliegue en la Glorieta Minerva, donde cientos de personas se reúnen para celebrar la victoria de la escuadra tricolor.

El Gobierno de Guadalajara informó que, a través del DIF Municipal, se registraron tres menores de edad extraviados, los cuales ya fueron localizados y entregados a sus progenitores , mientras que los Servicios Médicos Municipales otorgaron 19 atenciones médicas por descompensaciones.

La ciudadanía pudo disfrutar de la transmisión de este partido inaugural en la fiesta familiar Vibra Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez, así como en la explanada de Plaza de las Américas, en el corazón de Zapopan. La asistencia también se extendió a Pueblos Mágicos, como Tequila, Tapalpa, Mazamitla y Lagos de Moreno, entre otros puntos de la entidad.

De acuerdo con reportes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), y la Secretaría de Transporte (SETRAN), la jornada de apertura de este día en el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara se desarrolló con normalidad, sin que se registraran incidencias o problemas relevantes en la operación de los distintos sistemas.

Se registró una alta afluencia de usuarios en las estaciones de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, mientras que los convoyes mantuvieron capacidad suficiente para el abordaje de pasajeros, lo que permite una operación ordenada y continua del servicio.

Las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad concentraron el mayor flujo de personas usuarias durante esta jornada, por lo que personal operativo mantuvo vigilancia permanente para garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad.

El Macrobús de la Calzada Independencia operó con normalidad y sin incidencias, manteniendo su horario habitual de servicio de las 05:00 a las 23:00 horas, mientras que Mi Macro Periférico continúa operando con normalidad, sin incidencias, y con horario extendido de servicio de las 04:30 a las 02:00 horas.

Las autoridades del sector continuarán dando seguimiento al comportamiento de la demanda durante el transcurso del día para implementar, en caso necesario, los ajustes operativos que permitan garantizar traslados seguros, eficientes y oportunos para la población.

Para dar información oportuna, orientación o recibir reportes, la Línea Salud Jalisco está activa al servicio de la población y ofrece servicio bilingüe, en el número telefónico 33-3823-3220.

Por la noche, el Fan Fest transmitirá el partido entre Corea del Sur contra República Checa, a las 20:00 horas, que se disputará en el Estadio Guadalajara.

NG