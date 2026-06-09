Por primera vez desde que comenzó su montaje, este martes el FIFA Fan Fest, instalado en la Plaza Liberación del Centro de Guadalajara, abrió sus puertas a autoridades, prensa y generadores de contenido , quienes se dieron cita desde temprana hora para conocer este espacio, donde podrán disfrutarse los partidos que el Mundial de Futbol trae consigo en su edición 2026.

En el sitio pudo observarse el gran escenario, que tendrá la Catedral Metropolitana de Fondo, y su espectacular pantalla de alrededor de 40 metros de largo.

El espacio, donde se vivirá la fiesta del futbol durante toda la justa deportiva, abrirá oficialmente al público el próximo 11 de junio a las 10:00 horas, previendo que comiencen a concentrarse las y los fanáticos que disfrutarán en vivo la transmisión de la inauguración del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, destacó que nunca antes se había visto un escenario de este tipo en este espacio, por lo cual, dijo, se llevará a cabo una espectacular fiesta entre las y los asistentes.

"Está espectacular el escenario, como ustedes lo pueden ver, es espectacular. Nunca había llegado a un escenario tan grande a Jalisco para ningún concierto. Lo más bonito es que va a ser gratuito, así que esperamos la presencia de muchas personas, que vengan aquí a disfrutar de los partidos, a gozar del centro histórico en un ambiente hermoso", afirmó Lemus Navarro.

Durante el primer recorrido a este espacio también estuvo presente Amaury Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, quien se dijo sumamente emocionado de ver cómo avanzan los preparativos a solo dos días del inicio formal del torneo del verano.

"A lo mejor se me nota un poquito, pero estoy muy, muy emocionado, a punto de las lágrimas por lo que está sucediendo aquí en Guadalajara. Es impresionante ver la emoción de la gente y cómo todos estamos viviendo este sueño. La energía que hay aquí en Guadalajara es única y nos llena de orgullo", dijo.

La entrada al FIFA Fan Fest será por la avenida Hidalgo, al cruce con el Paseo Alcalde . Para ingresar las personas deberán ser inspeccionadas en los filtros de seguridad, que incluyen arcos detectores de metales. Las personas no podrán acceder con alimentos o bebidas, camáras fotográficas, material explosivo, armas de ningún tipo ni objetos punzocortantes, paraguas, grabadoras, ni bebidas alcohólicas. Tampoco pueden ingresar mochilas o bolsas grandes.

Las personas deben conducirse por toda la Avenida Hidalgo hasta la siguiente entrada, que se encuentra justo enfrente del Teatro Degollado. Las salidas se ubican a la mitad de la plaza: una hacia la calle Pino Suárez y la otra hacia Maestranza.

Los horarios de apertura del FIFA Fan Fest en Guadalajara serán variados, según el partido. Se prevé que el acceso se permita aproximadamente hora y media antes de cada encuentro a disputarse.

Al primer recorrido también asistieron autoridades de la FIFA; la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; la Cónsul General de Estados Unidos, Amy Scanlon; la Cónsul de Asuntos Públicos de Estados Unidos, Merlyn Schultz, entre otras figuras del Gobierno de Jalisco y del ámbito deportivo.

El espacio se encuentra resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional , mientras que en los alrededores de la Plaza Liberación se encuentran elementos de la Comisaría de Guadalajara y su Policía Turística.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV