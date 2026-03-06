Este viernes desde "La Mañanera" en Zapopan, Jalisco, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, adelantó cuál será la estrategia de seguridad que se llevará a cabo antes, durante y después de la Copa Mundial 2026 en las sedes de México: Plan Kukulkán .

A menos de 100 días de que inicie el certamen de la FIFA, y ante la llegada de millones de visitantes a nuestro país, García Harfuch destacó que esta estrategia para el Mundial contempla coordinación internacional con Canadá y Estados Unidos.

"Diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulkán es coordinado por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades ", expuso.

Lee también: Lemus reconoce colaboración con Gobierno de México en materia de seguridad

La coordinación será clave en este Mundial 2026

"Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estas acciones incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026", detalló el titular de la SSPC.

Como parte de estos trabajos, indicó que se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del Gobierno de México y representantes de FIFA , en las que participan las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como autoridades de las entidades sede, de manera específica en Jalisco.

García Harfuch resaltó que se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para implementar dispositivos de seguridad en el entorno del estado ; también en aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, así como esquemas de protección para delegaciones y asistentes.

"Con estas acciones, el Gobierno de México refirma su compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la Copa Mundial 2026 y proyectar al país como un destino seguro para la realización de eventos internacionales de gran magnitud", dijo.

Te recomendamos: Harfuch actualiza en Guadalajara datos sobre caso Rancho Izaguirre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF