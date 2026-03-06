Qué hacer en Guadalajara del 6 al 8 de marzo: Conciertos, deporte, festivales y más

Guadalajara se prepara para vivir un fin de semana lleno de planes para todos los gustos. Con la llegada del primer fin de semana de marzo, la ciudad comienza a entrar en ritmo primaveral y se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan entretenimiento y experiencias distintas para disfrutar en compañía.

La Perla Tapatía ofrece durante estos días una amplia variedad de eventos que invitan a salir de casa y aprovechar la energía que caracteriza a la ciudad. Desde conciertos y espectáculos en vivo hasta actividades culturales, ferias y eventos deportivos, la agenda del fin de semana promete opciones tanto para locales como para visitantes.

Además, marzo marca el inicio de una temporada especialmente activa en materia cultural en Guadalajara. Museos, galerías y foros artísticos aprovechan estas fechas para renovar sus exposiciones y programaciones, mientras que recintos emblemáticos de la ciudad reciben espectáculos que reúnen a artistas nacionales e internacionales.

Para quienes prefieren planes al aire libre, también hay múltiples alternativas: funciones de cine bajo las estrellas, actividades recreativas en parques y festivales que permiten recorrer la ciudad mientras se descubren nuevas propuestas culinarias, artesanales y musicales.

Así, entre luces, música y escenarios llenos de vida, Guadalajara se posiciona nuevamente como uno de los destinos urbanos más dinámicos del país.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Obra de teatro: La Dama de Negro

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Teatro Galerías

Horario: Varios horarios

Una de las obras de terror más reconocidas del teatro llega a Guadalajara con su inquietante historia llena de suspenso. La puesta en escena promete mantener al público al borde del asiento con una narrativa envolvente y efectos que intensifican el misterio.

Funciones de cine al aire libre

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Parques de Guadalajara

Horario: Varios horarios

Diversos parques de la ciudad ofrecerán funciones de cine al aire libre , una alternativa ideal para disfrutar películas en familia o con amigos en un ambiente relajado y bajo las estrellas.

Exposición de arte: Colección Acervo Raúl Padilla López

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Museo de las Artes (MUSA)

Horario: Desde las 10:00 horas

El MUSA alberga una exposición que reúne parte del acervo cultural impulsado por Raúl Padilla López, con obras que destacan por su valor artístico y su relevancia dentro del panorama cultural universitario.

Concierto: Luis Ángel “El Flaco”

Fecha: Viernes 6 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

El cantante de regional mexicano se presentará en Guadalajara con un concierto en el que interpretará algunos de sus éxitos más conocidos, además de temas recientes que han marcado su carrera como solista.

Sandro Malandro

Fecha: Viernes 6 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

El artista ofrecerá un concierto en uno de los foros más populares de la ciudad, con un espectáculo dirigido a los amantes de la música alternativa y las presentaciones en vivo.

ARLAG

Fecha: Viernes 6 de marzo

Lugar: Expo Guadalajara

Horario: 10:00 horas

La Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en Guadalajara realizará su encuentro anual, donde profesionales del turismo y los viajes presentan ofertas, tendencias y oportunidades dentro del sector.

Festival De la Viña a la Copa

Fecha: Viernes 6 y sábado 7 de marzo

Lugar: Salón Bellaterra

Evento dedicado al mundo del vino que reúne a productores, distribuidores y amantes de esta bebida para degustaciones, catas y experiencias gastronómicas.

Liga MX: Atlas vs Chivas

Fecha: Sábado 7 de marzo

Lugar: Estadio Jalisco

Horario: 19:05 horas

El clásico tapatío promete encender la pasión futbolera cuando Atlas y Chivas se enfrenten en una nueva jornada de la Liga MX, uno de los partidos más esperados por la afición local.

Las Voces del Amor: Los Pasteles Verdes, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros

Fecha: Sábado 7 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Tres agrupaciones emblemáticas de la música romántic a se reunirán en un mismo escenario para interpretar los éxitos que marcaron a varias generaciones.

Sin Bandera

Fecha: Sábado 7 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

El dúo romántico ofrecerá un concierto especial en el que interpretará algunos de los temas más populares de su trayectoria, en una noche dedicada al pop latino.

Siloé

Fecha: Sábado 7 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

La banda española de pop y rock alternativo llegará a Guadalajara para presentar su música en un show que promete conectar con el público a través de sus letras y energía en el escenario.

Lenny Kravitz

Fecha: Domingo 8 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

El reconocido músico estadounidense regresa a Guadalajara con un espectáculo que combina rock, funk y soul, como parte de su gira internacional.

Movilización: Marcha 8M Guadalajara

Fecha: Domingo 8 de marzo

Lugar: Glorieta de las y los Desaparecidos

Colectivos y organizaciones feministas convocan a la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, una movilización que busca visibilizar la lucha por los derechos y la igualdad de género.

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Fecha: Domingo 8 de marzo

Lugar: Teatro Degollado

Horario: 12:00 horas

La Orquesta Filarmónica de Jalisco ofrecerá un concierto dominical en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad, con un programa de música clásica para el público tapatío.

XP