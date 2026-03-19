Suspenden servicio de la L4 por falla en el suministro de energía

Este jueves el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció la suspensión temporal del servicio de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco.

La alerta inicial se generó alrededor de las 15:30 horas. El Siteur refirió que la suspensión se debió a una falla en el suministro de energía en el intertramo "El Cuervo - Lomas del Sur".

Ante ello, el organismo afirmó que personal técnico acudió al punto para restablecer la operación del servicio lo antes posible. Hasta las 16:30 horas no se había informado sobre la restitución del servicio de esta línea del tren.

#AlertaSITEUR | Se suspende el servicio en la #Línea4 de #MiTren debido a una falla en el suministro de energía en el intertramo El Cuervo – Lomas del Sur.



Personal técnico ya trabaja para restablecer la operación.



Gracias por tu comprensión.w pic.twitter.com/sZwKNmkXNN— Siteur Jalisco (@SITEURJAL) March 19, 2026

Esta es, por lo menos, la sexta ocasión en la cual se informa la suspensión momentánea de la Línea 4, por causas ajenas y propias, desde que entró en operaciones en diciembre pasado.

La ocasión anterior ocurrió el 02 de marzo, cuando se registró un accidente entre el tren de carga de Ferromex y un vehículo de carga que transportaba escombros en el municipio de Tlaquepaque, lo que provocó, de manera colateral, la suspensión del servicio del sistema de transporte público masivo.

El pasado 07 de febrero se registró otra suspensión por daños a un ducto de gas cercano a la estación Real del Valle generado por obras de terceros.

Otra de las ocasiones en las que se detuvo el servicio ocurrió el 13 de enero, cuando de acuerdo con titular de la SIOP, David Zamora Bueno, uno de los vagones descarrilló ligeramente "debido a un error humano".

YC