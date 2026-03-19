Con la intención de reducir la contaminación y avanzar hacia una movilidad más responsable, el Gobierno de Jalisco mantiene activo el programa de Verificación Vehicular Responsable, una estrategia clave para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población.

Las autoridades estatales reiteraron que este esquema busca no solo disminuir emisiones contaminantes, sino también fomentar una mayor conciencia entre los automovilistas sobre el impacto ambiental de sus vehículos.

Durante este mes, los vehículos con placas cuya terminación sea 3 deben realizar la verificación correspondiente antes del 31 de marzo, de acuerdo con el calendario oficial. Este llamado busca evitar rezagos y garantizar que las unidades cumplan con los estándares ambientales establecidos.

Costo de la Verificación Vehicular

El trámite tiene un costo de 500 pesos si se realiza el pago antes del 28 de febrero. Posteriormente, la verificación puede seguir realizándose, pero con un costo de 550 pesos para quienes no cumplieron dentro del plazo inicial.

También aplica para quienes se beneficiaron del programa Refrendo y Verificación Increíble 2026, mediante el cual la verificación vehicular puede realizarse sin costo adicional para los contribuyentes cumplidos.

Desde el pasado 15 de diciembre se habilitó, además, la programación de citas para enero, febrero y marzo de 2026 sin importar la terminación de placas, aunque únicamente para los vehículos que necesitan cumplir con este requisito como parte del proceso de sustitución gratuita de placas.

Refrendo y Verificación Increíble 2026

Este programa forma parte de una estrategia fiscal del Gobierno de Jalisco para incentivar el cumplimiento. Al pagar el refrendo vehicular anual durante los primeros meses del año, el estado subsidia el 100% del costo de la verificación, lo que permite a los usuarios acceder al trámite sin un pago adicional al momento de agendar.

¿Cómo agendar una cita?

Para realizar la verificación, es necesario programar una cita a través del sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde se deben registrar los datos del vehículo y de la tarjeta de circulación, además de elegir el centro de verificación, la fecha y el horario disponibles.

El pago puede efectuarse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar, generando un comprobante que deberá presentarse el día de la cita. También existe la opción de pagar en recaudadoras estatales, cuyas ubicaciones pueden consultarse en hacienda.jalisco.gob.mx.

MF