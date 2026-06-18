Luego del incidente reportado por la Selección de Corea del Sur, que realizaba sus entrenamientos en las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara, en el cual un par de drones intervino en sus actividades, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, afirmó que se ha reforzado la vigilancia para evitar la presencia de este tipo de artefactos no autorizados.

"Estaremos trabajando también con nuestro equipo de tecnologías para que, en caso de que se detecte algún dron que no esté autorizado a estar haciendo sobrevuelos, estaremos asegurándolos y haciendo vista al Ministerio Público", señaló Juan Pablo Hernández.

El secretario afirmó que el equipo en ningún momento estuvo en peligro, pues se identificó que se trataban de aparatos propiedad de una empresa que buscaba obtener imágenes de los jugadores y de la práctica. Los mismos les fueron devueltos tras el derribo pertinente, dijo.

"Por ningún motivo estuvieron en riesgo. En el lugar, desde un inicio se descartó, pero sí se identificó bien el tipo de drones que eran y también los estaba operando desde los vehículos", señaló el comisario.

Sin embargo, este sentido insistió en que todo equió que opere sin autorización de la FIFA, o que no esté relacionado con la justa deportiva, será decomisado y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de las medidas de seguridad.

"Se reforzará la vigilancia en los campos de entrenamiento, obviamente; en la última milla, en el Fan Fest; cualquier persona, empresa o medio de comunicación que quiera sobrevolar un dron tendrá que solicitar la autorización correspondiente, y ya una vez esté acreditado y autorizado ya podría hacerlo", finalizó el comisario al respecto del tema.

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Habrá más de 5 mil elementos resguardando la Metrópoli previo al encuentro de México y Corea

Juan Pablo Hernández también destacó que, de cara al partido que se disputará este jueves en el Estadio Guadalajara, entre las selecciones de México y Corea, se dispondrá de al menos cinco mil elementos de la seguridad pública.

Los mismos trabajarán en coordinación con Guardia Nacional, Ejército Méxicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCC), Policía Vial, Policía Metropolitana y la seguridad privada, para facilitar los ingresos al estadio y al FIFA Fan Fest ubicado en el Centro de Guadalajara.

Señaló que se espera un lleno total en Plaza Liberación, por lo cual destacó otros espacios donde las personas pueden acudir a disfrutar de forma gratuita el partido, como la Zona Fan de la Plaza de las Américas, en el Centro de Zapopan o el Auditorio Benito Juárez, en el mismo municipio.

"Les hacemos la recomendación para que lleguen con tiempo para evitar alguna situación que pudiera generarles alguna molestia", añadió el comisario.

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NA