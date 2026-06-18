Mundial 2026: Autoridades piden evitar el FIFA Fan Fest de Guadalajara para ver el México vs Corea del Sur

Aunque el partido a disputarse entre México y Corea comienza a las 19:00 horas, desde temprana hora el FIFA Fan Fest de Guadalajara se llenó rápidamente.

Así, hacia las 16:00 horas de este jueves las autoridades de Guadalajara y del Estado, en materia de Protección Civil, han pedido a la población que eviten llegar a este espacio en el Centro de Guadalajara, pues ante un aforo lleno, no es posible permitir la entrada a más personas.

Aficionados mexicanos listos

De acuerdo con dichas autoridades, tanto en el Fan Fest tapatío como en los alrededores de Plaza Liberación, la suma de personas supera las 50 mil.

"Debido a que se ha alcanzado la capacidad operativa prevista para la zona, los accesos han sido cerrados y ya no es posible el ingreso de más personas al área del evento. Invitamos a las y los aficionados a disfrutar del encuentro entre México y Corea del Sur en otros espacios habilitados, como restaurantes, bares y establecimientos comerciales que transmitirán el partido", señaló por ejemplo la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ).

Se recomiendan otros espacios

Asimismo, informó que en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, evento denominado "Vibra Jalisco", aún se cuenta con espacios alrededor de 8 mil espacios disponibles para recibir a quienes deseen vivir la emoción de este encuentro de manera segura.

En redes sociales personas usuarias también confirmaron que la Zona Fan de Zapopan ya se encontraba en su ocupación máxima.

En El FIFA Fan Fest de Guadalajara además se reportaron varios conatos de riña, así como algunas personas desmayadas por insolación. Sin embargo, las cifras sobre incidencias aún se encuentran en integración.

"Agradecemos su comprensión y colaboración para mantener el orden y la seguridad de todas y todos", finalizaron las autoridades citadas.

NG