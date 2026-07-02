La Selección Mexicana tendrá una de las pruebas más complicadas de la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Inglaterra este domingo, 5 de julio, en los Octavos de Final. Sobre el papel, los Tres Leones parten como favoritos gracias a una plantilla repleta de figuras internacionales, pero el rendimiento mostrado durante el torneo deja abierta la posibilidad de que el Tricolor pueda competir de tú a tú.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega invicto al encuentro, con un balance de tres victorias y un empate. Sin embargo, su desempeño ha estado lejos de convencer. A pesar de controlar varios encuentros, Inglaterra no ha exhibido el nivel dominante que muchos esperaban de un plantel con tanto talento.

México vs Inglaterra: un reto de máxima exigencia

El mayor talón de Aquiles del equipo inglés aparece en la zona defensiva. En los cuatro partidos disputados durante el Mundial, Thomas Tuchel no ha repetido la misma línea de cuatro defensores, una señal de que todavía busca la combinación ideal.

La única constante ha sido Ezri Konsa, quien ha disputado los 360 minutos del torneo. El resto de la defensa ha sufrido modificaciones constantes, situación que puede afectar la coordinación, las coberturas y la comunicación en momentos de presión.

Para una selección como México, que suele apostar por la movilidad de sus atacantes y las transiciones rápidas, esta falta de continuidad en la defensa inglesa podría representar una oportunidad importante para generar peligro.

El estilo de Thomas Tuchel

Desde su llegada al banquillo en 2025, Thomas Tuchel ha implementado un estilo basado en el control del balón. Inglaterra busca monopolizar la posesión mediante circulaciones largas y pacientes, priorizando la seguridad antes que el riesgo.

No obstante, cuando pierde la pelota, el equipo muestra una de sus principales debilidades. Los ingleses no acostumbran ejercer una presión alta e intensa para recuperarla de inmediato, lo que permite a sus rivales encontrar espacios para lanzar contragolpes o construir ataques con mayor tranquilidad.

Ese aspecto podría favorecer a México si logra recuperar el balón y salir con velocidad, evitando que Inglaterra pueda reorganizarse defensivamente.

Las figuras que pueden marcar la diferencia

A pesar de sus dudas colectivas, Inglaterra cuenta con futbolistas capaces de resolver partidos por sí solos. Harry Kane y Jude Bellingham son los principales referentes ofensivos y suelen asumir la responsabilidad cuando el equipo encuentra defensas cerradas.

Ya sea mediante un pase filtrado, una acción individual o un remate desde media distancia, ambos poseen la calidad suficiente para cambiar el rumbo de cualquier encuentro en cuestión de segundos.

Además, Inglaterra explota constantemente las bandas gracias a extremos abiertos como Noni Madueke y Marcus Rashford, respaldados por las incorporaciones ofensivas de laterales como Djed Spence y Nico O'Reilly.

¿Puede México aprovechar el momento?

Para aspirar a la victoria, México necesitará un partido prácticamente perfecto: mantener el orden defensivo, reducir los espacios para Kane y Bellingham y aprovechar cada recuperación para atacar con rapidez.

Si el Tricolor consigue incomodar la salida inglesa y explotar las dudas que aún existen en la última línea de los Tres Leones, tendrá argumentos para competir por el boleto a los Cuartos de Final.

Aunque Inglaterra continúa siendo una de las selecciones más talentosas del Mundial, su irregularidad defensiva y la falta de contundencia colectiva abren una ventana de esperanza para México en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

