La inmensa emoción de la Copa del Mundo de la FIFA transforma a la capital de Jalisco en un vibrante epicentro global. Miles de apasionados aficionados abarrotarán el Estadio Guadalajara, buscando celebrar cada gol. Sin embargo, la privilegiada ubicación geográfica de esta sede mundialista ofrece una ventaja inigualable para los viajeros internacionales.

A un corto trayecto por carretera o un vuelo muy breve, el majestuoso Océano Pacífico aguarda con paisajes espectaculares.

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta se perfila con fuerza como el destino principal para los turistas que asisten al torneo. Esta ciudad costera combina una infraestructura hotelera de primer nivel con el encanto pintoresco de un pueblo tradicional mexicano.

El trayecto desde la zona metropolitana tapatía toma alrededor de cuatro horas conduciendo por la autopista. Al llegar, el famoso Malecón ofrece una exquisita gastronomía, arte local y vistas impresionantes de la inmensa Bahía de Banderas.

Las hermosas playas como Los Muertos o Conchas Chinas son espacios ideales para relajarse tras la tensión de los encuentros deportivos. Además, su vibrante vida nocturna garantiza que la gran celebración continúe mucho después del silbatazo final.

Sayulita

Para quienes buscan un entorno mucho más bohemio y juvenil, Sayulita es la respuesta definitiva en esta ruta. Este colorido Pueblo Mágico en Nayarit atrae a surfistas, artistas y viajeros aventureros de todas partes del mundo.

Sus pintorescas calles empedradas están llenas de boutiques independientes, galerías de arte y restaurantes de mariscos frescos. Es el lugar idóneo para desconectar del bullicio mundialista y disfrutar de un ritmo de vida mucho más pausado.

Muy cerca de allí se encuentra San Pancho, una opción todavía más tranquila para los aficionados que desean paz absoluta. El viaje es de alrededor 3 horas y media.

Manzanillo

Hacia el sur, en el vecino estado de Colima, Manzanillo representa una alternativa excelente y muy accesible. Conocida por su importante puerto comercial, esta ciudad también alberga hermosas bahías gemelas de arena dorada y aguas tranquilas.

El viaje en automóvil resulta directo y muy seguro, siendo una opción ideal para las familias que asisten juntas al torneo. Las playas de Miramar y La Audiencia destacan por su oleaje suave y un clima cálido constante.

En este destino, los visitantes pueden degustar el tradicional ceviche colimense mientras observan los espectaculares atardeceres del Pacífico. Es un sitio menos saturado que Vallarta y se llega en un promedio de casi 4 horas.

Aprovechar el gran torneo para explorar el hermoso litoral occidental de México enriquecerá por completo tu experiencia de viaje. No pierdas la valiosa oportunidad de gritar los goles en la ciudad y celebrar las victorias frente al mar.