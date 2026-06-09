La Secretaría de Educación estatal confirmó hace ya tiempo que habrá clases a distancia en Jalisco por el Mundial 2026 para evitar el caos vial. A partir de este jueves 11 de junio, miles de alumnos de educación básica modificarán su rutina escolar para dar paso a la justa mundialista.

Para que planifiques tus tiempos, los días exactos sin clases presenciales son: el jueves 11 de junio (medida general y obligatoria en todo Jalisco); y los días jueves 18, martes 23 y viernes 26 de junio (exclusivo para los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara).

El impacto del Mundial 2026 en las aulas de Jalisco

La fiebre futbolera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vivirá en las gradas de los estadios, sino que también modificará la dinámica educativa. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (SEJ) ha tomado medidas preventivas inmediatas.

El objetivo principal de esta estrategia es garantizar la seguridad de los estudiantes y facilitar la movilidad urbana. Con la llegada de miles de aficionados nacionales e internacionales a la ciudad, el tráfico vehicular representará un reto para los habitantes.

Por ello, el titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, anunció un ajuste en el calendario. Se implementarán jornadas de educación a distancia en fechas específicas que coinciden directamente con los partidos programados en la sede tapatía.

Esto busca equilibrar la educación con las exigencias logísticas de un evento internacional. Los alumnos no perderán sus días de estudio, sino que adaptarán su aprendizaje al entorno virtual desde sus hogares.

Fechas: ¿Cuándo habrá clases a distancia?

Para que las familias puedan planificar con anticipación, la SEJ ha detallado el calendario oficial de este mes de junio. Es vital prestar mucha atención, ya que las reglas cambian dependiendo del municipio donde se ubique el plantel educativo de los menores.

El jueves 11 de junio marcará el inicio oficial de estas modificaciones operativas. Al coincidir con la gran inauguración del torneo internacional, la medida de clases a distancia aplicará de manera general y obligatoria para todas las escuelas del estado de Jalisco.

Posteriormente, las restricciones de movilidad se concentrarán únicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Los días jueves 18 y martes 23 de junio, los planteles educativos de esta zona urbana operarán exclusivamente bajo el modelo de clases virtuales.

Finalmente, el viernes 26 de junio se sumará a esta dinámica de resguardo, coincidiendo además con la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Fuera del AMG, las actividades presenciales continuarán con total normalidad durante estas tres últimas fechas mencionadas.

Municipios del AMG que aplicarán la medida

Si tienes dudas sobre si la escuela de tus hijos entra en la zona de restricción, las autoridades han sido muy claras. La medida metropolitana abarca a diez municipios específicos que, por su ubicación, concentran el mayor flujo vehicular diario.

Estos municipios principales son: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá. En estas localidades, el tráfico hacia las zonas deportivas y turísticas será mucho más denso de lo habitual.

También se incluyen en el listado oficial a El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez. Si un alumno reside o estudia fuera de estos puntos, tu rutina escolar no sufrirá alteraciones después del 11 de junio.

La llegada de la Copa del Mundo a nuestra ciudad es un evento que requiere la colaboración activa de toda la ciudadanía. Con la información correcta y una buena organización familiar, el cierre de este ciclo escolar será un éxito rotundo para todos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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