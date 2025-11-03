Lunes, 03 de Noviembre 2025

¿Qué necesita Chivas para entrar directo a la Liguilla en la Jornada 17?

Al equipo de Guadalajara solo le resta un partido para definir si clasifica directo a la Liguilla, mismo que jugará contra Rayados de Monterrey este sábado en el Estadio AKRON 

Por: Fabián Flores

Aunque Chivas cuenta con varios caminos para colarse en la Liguilla, un error en la última fecha de la Fase Regular del Apertura 2025 podría costarle esta clasificación directa. Imago7 / ARCHIVO

El pasado domingo 2 de noviembre, Chivas visitó el Estadio Hidalgo para enfrentarse contra los Tuzos del Pachuca con motivo de celebrar el partido correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Tras el triunfo del Rebaño Sagrado, el equipo se encuentra a un enfrentamiento de definir si asciende en la tabla de posiciones y se cuela en la Liguilla, o desciende y se disputa la clasificación en el Play In.

La noche de ayer, Pachuca sucumbió 0-1 contra Chivas, lo que le permitió a la escuadra de Gabriel Milito afianzarse a la sexta posición de la tabla general, de cara a la última Fecha de la Fase Regular de la competencia.

El primer tiempo del partido fue dominado por el equipo de Guadalajara, quien se mantuvo la mayor parte del tiempo con la posesión del balón y logró formar estrategias para acercarse peligrosamente a la portería de los Tuzos, pero no logró marcar ningún tanto durante esa primera parte del combate.

Fue durante el complemento que el Rebaño Sagrado se propuso a realizar más acercamientos de peligro que dieron fruto hasta el minuto 71', cuando Armando "Hormiga" González puso el tanto que terminaría entregando los tres puntos a Chivas en el Apertura 2025.

¿Cómo calificaría Chivas a la Liguilla del Apertura 2025?

La escuadra de Gabriel Milito necesita simplemente no perder en su próximo encuentro contra Monterrey. Chivas está obligado a sumar otros tres puntos en el torneo, o bien, empatar en esta última Fecha para clasificar directo a la Liguilla.

El empate dejaría a Chivas con 27 puntos en la tabla general, de lograr este acumulado, Juárez no los podría alcanzar aunque gane su último partido frente a Querétaro. Si, por otro lado, el Rebaño Sagrado lograra vencer a Rayados de Monterrey, sumaría 29.

Cabe decir que la derrota de Chivas en el partido de la Jornada 17 no sería del todo clave para que quede fuera de la clasificación directa, pues tiene una diferencia de 5 goles a favor, mientras que Juárez no tiene ninguna, de modo que el equipo de Guadalajara necesitaría que Juárez no le gane a Querétaro por más de dos tantos y, en caso de perder contra Rayados, la diferencia de goles no sea superior a dos.

