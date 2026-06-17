Guadalajara vivirá una jornada especial este jueves 18 de junio con la celebración del partido entre México y Corea del Sur, correspondiente al Mundial 2026. Miles de aficionados se darán cita en la ciudad y una de las principales dudas gira en torno al estado del tiempo y la posibilidad de lluvias durante el encuentro.

De acuerdo con los pronósticos más recientes de Meteored, las condiciones meteorológicas para la Zona Metropolitana de Guadalajara apuntan a un día con hasta 80% de probabilidad de precipitaciones llegada la tarde.

Asimismo, se prevé una temperatura máxima cercana a los 28 grados y una mínima de 16 grados.

¿A qué hora podría llover en Guadalajara este jueves, 18 de junio?

Aunque el pronóstico general es favorable, los modelos meteorológicos indican que las probabilidades de lluvia podrían aumentar ligeramente hacia la tarde y primeras horas de la noche, un comportamiento típico durante el inicio del temporal de agua.

Según los patrones observados por Meteored para la región, las mayores probabilidades de precipitaciones suelen concentrarse entre las 16:00 y las 20:00 horas, sin embargo, para este jueves los modelos muestran condiciones más estables que las registradas durante los días anteriores.

Horas Probabilidad de lluvia 16:00 horas 30% 17:00 horas 50% 18:00 horas 70% 19:00 horas 40%

¿Lloverá durante el México vs Corea del Sur?

El encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur está programado para la noche de este jueves en Guadalajara, uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026.

Las previsiones meteorológicas actuales sugieren que el partido podría desarrollarse sin afectaciones importantes por lluvia. Aunque no se descarta la presencia de nublados o alguna precipitación ligera aislada en sectores de la ciudad, los modelos consultados no anticipan lluvias generalizadas durante el horario del encuentro.

Ante la gran movilización de aficionados nacionales e internacionales, las autoridades estatales incluso decretaron la suspensión de clases en Jalisco para facilitar la movilidad durante la jornada mundialista.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO