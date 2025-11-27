Feria del Cacao y el Chocolate en Guadalajara: Fechas, ubicación y actividades

Guadalajara se prepara para recibir una vez más a una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la temporada: la 7ª edición de la Feria del Cacao y el Chocolate, un encuentro que reúne a productores, reposteros y proyectos dedicados a la elaboración de chocolate y derivados del cacao provenientes de distintas regiones del país.

Este evento es organizado por la Feria de Productores y tiene el objetivo de promover el consumo local y acercar a las familias a la riqueza cultural y culinaria del cacao mexicano.

La edición 2025 llega con más actividades, nuevos expositores y un enfoque que busca resaltar la importancia del cultivo del cacao como patrimonio histórico y económico de México.

Cuándo y dónde será la Feria del Cacao y el Chocolate

La feria se llevará a cabo del viernes 5 al domingo 7 de diciembre de 2025 en el Club de Leones de Guadalajara, ubicado en Av. de los Leones #75, colonia Tepeyac Casino, en Zapopan. La entrada será gratuita y el acceso está abierto para toda la familia.

Los organizadores señalaron que, al tratarse de un evento familiar, se contempló una sede amplia y accesible para facilitar la asistencia de niñas, niños y adultos mayores, además de garantizar espacios cómodos para la degustación de productos y la realización de actividades culturales.

Más de 40 marcas, talleres y actividades para toda la familia

En esta edición, la feria reunirá a más de 40 marcas nacionales de chocolate que presentarán desde tabletas artesanales, cacaos de origen, bebidas tradicionales y postres, hasta propuestas innovadoras elaboradas por chocolateras y chocolateros independientes. También participarán productores de alimentos tradicionales y proyectos afines a la Feria de Productores.

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con talleres, charlas y actividades educativas enfocadas en la historia del cacao, su cultivo, sus usos culinarios y la importancia de consumir productos locales. Para el público infantil se organizarán dinámicas y espacios lúdicos donde podrán aprender y disfrutar alrededor del tema del chocolate.

La feria incluirá también un corredor de comida tradicional, música en vivo y áreas destinadas para el descanso y la convivencia, lo que convierte al encuentro en una opción ideal para pasar el fin de semana en familia.

Con cada edición, la Feria del Cacao y el Chocolate busca fortalecer la cadena de valor del cacao, visibilizar el trabajo de productores de distintas regiones del país y fomentar el consumo responsable. Para los visitantes, representa una oportunidad única para conocer nuevos productos, apoyar proyectos locales y disfrutar de una experiencia cultural y gastronómica en el corazón de la ciudad.

