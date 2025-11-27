Gobierno de Jalisco dialoga con vecinos de Tequepexpan sobre estación del Peribús

Luego de la protesta llevada a cabo ayer miércoles 26 de noviembre por vecinas y vecinos de Santa María Tequepexpan respecto de la necesidad de una estación más del Peribús, a la altura de dicha colonia, este jueves el Gobierno de Jalisco sostuvo una reunión con representantes para escuchar sus inquietudes.

La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Asuntos del Interior. En ella estuvieron presentes Iván Ricardo Chávez Gómez titular de la subsecretaría; el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor; el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Miguel Zamora Bueno; y el director General de Gestión de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, Fernando Martínez Guerrero, además de representantes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Según lo referido por la Secretaría de Gobierno, las vecinas y vecinos asistentes expresaron en dicho encuentro su preocupación al respecto de la construcción de una estación del Peribús en la colonia La Cantera, San Pedro Tlaquepaque; sin embargo, durante la sesión, las autoridades estatales reiteraron que actualmente no se está construyendo ninguna estación, sino únicamente las laterales de la vialidad, y ofrecieron información técnica al respecto de ello, para transparentar el proceso.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública presentará próximamente información sobre las posibilidades de contar con un proyecto respecto de la estación y realizará una visita de campo con las y los líderes vecinales. Asimismo, se gestionará ante el Congreso del Estado de Jalisco la inclusión de recursos para el desarrollo del proyecto que pueda resultar, a partir de los resultados del estudio.

Las y los colonos han señalado que requieren una estación adicional entre las estaciones Periférico Sur y San Sebastianito, ya que para llegar a la primera deben caminar alrededor de dos kilómetros, y optar por la segunda es caminar alrededor de un kilómetro.

Las y los vecinos también habían referido durante la protesta del miércoles su inconformidad ante el supuesto retiro de un puente en la zona, necesario para cruzar el Periférico de un extremo a otro. Sin embargo, hasta el momento se desconoce de dónde surgió la idea del supuesto retiro del puente que se ubica sobre el Periférico a la altura de la calle De la Cantera, pues tanto SIOP como el ayuntamiento de Tlaquepaque señalaron no tener alguna obra relacionada con esta premisa.

YC