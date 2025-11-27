Detienen a dos policías de Zapotlanejo por la desaparición de un hombre

Este jueves en rueda de prensa el Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, dio a conocer la detención de dos policías de Zapotlanejo, señalados por la privación ilegal de la libertad de un hombre el pasado mes de septiembre, tras una detención procesada ilegalmente.

Al respecto de este tema, la Fiscalía detalló, a través de un comunicado, que fue la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas la que logró la detención de los dos elementos en activo de la Policía Municipal de Zapotlanejo.

"Gracias a la pronta actuación de las y los Policías de Investigación, la víctima pudo ser localizada con vida, luego de que se denunciara su desaparición desde el pasado 8 de septiembre", refirió la Fiscalía Estatal.

De acuerdo con las investigaciones, refirió, el hombre víctima fue interceptado por los elementos municipales, quienes se lo llevaron sin presentarlo a alguna autoridad, consumando su desaparición por varios días.

"Tras la denuncia realizada por los familiares de la víctima, se obtuvo información suficiente para solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra de los policías municipales Ricardo "N" y José Alfonso "N", quienes son investigados por el delito de desaparición forzada de personas", señaló la dependencia estatal.

Tras su detención, ambos hombres fueron llevados a su audiencia de imputación, sin embargo, solicitaron sujetarse a la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia donde se decidirá si se vinculan por el delito señalado se realizará el primero de diciembre a las 11:00 horas. Mientras tanto, quedarán en prisión preventiva oficiosa.

"Hasta el momento, la Policía Municipal de Zapotlanejo ha colaborado en todo momento con las investigaciones para lograr la identificación y detención de los presuntos responsables", finalizó la Fiscalía.

NA