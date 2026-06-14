Con experiencias recreativas, actividades interactivas y transmisiones deportivas para residentes y visitantes, se inauguró Vibra Jalisco Puerto Vallarta, un espacio de convivencia diseñado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento y la Secretaría de Turismo.

El recinto, que permanecerá abierto hasta el 19 de julio, proyectará 50 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en pantallas gigantes de alta definición con sonido envolvente, tanto al interior del domo como en el escenario principal, con capacidad para alrededor de mil asistentes durante cada transmisión.

Ubicado junto al Hotel Sheraton, sobre una superficie de 31 mil metros cuadrados y con más de 300 metros de frente de playa, el recinto contará con acceso gratuito y capacidad para recibir hasta 10 mil personas.

El principal atractivo será la Domósfera Puerto Vallarta Beach Park, el primer domo inmersivo de Latinoamérica y el tercero más grande del mundo. Su estructura geodésica, de 27 metros de diámetro y 14 metros de altura, integra tecnología audiovisual de última generación para brindar experiencias envolventes a personas de todas las edades.

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Durante la inauguración del espacio, Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado, resaltó que el proyecto ampliará el potencial de Puerto Vallarta para recibir eventos de gran escala y fortalecer su posicionamiento como destino turístico.

Afirmó que el recinto robustece la capacidad de Puerto Vallarta para atraer encuentros de mayor alcance, impulsar el turismo y consolidarse como una de las sedes mundialistas con la oferta de actividades más amplia y diversa.

El principal atractivo será la Domósfera Puerto Vallarta Beach Park, el primer domo inmersivo de Latinoamérica y el tercero más grande del mundo. ESPECIAL

“Vallarta merecía un espacio así y nosotros queremos que este espacio esté lleno de vida porque queremos hoteles llenos, queremos los comercios llenos y queremos que Vallarta siga vibrando como lo ha hecho siempre” , dijo.

Al referirse al proyecto, Luis Ernesto Munguía González, presidente municipal de Puerto Vallarta, destacó que la incorporación de nuevos espacios contribuye a ampliar la oferta de actividades para residentes y visitantes.

"El desarrollo turístico de Puerto Vallarta continúa avanzando con proyectos que amplían las opciones de convivencia y permiten seguir mostrando lo que ofrece nuestro destino" , señaló. En el acto también participaron Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, y Lorena Martínez Ramírez, Directora General de la Agencia Estatal de Entretenimiento.

Michelle Fridman explicó que Vibra Jalisco forma parte de la estrategia estatal para convertir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un motor de desarrollo para los distintos destinos turísticos de la entidad.

Subrayó que el Gobierno de Jalisco trabaja para que el Mundial de Futbol 2026 deje beneficios en todo el Estado.

“Por eso, desde hace muchos meses, el Gobernador Pablo Lemus nos encomendó llevar el Mundial a cada rincón de Jalisco y eso hemos hecho (...). Vamos a seguir peleando por el mejor Vallarta, el mejor destino del Pacífico Mexicano y lo vamos a hacer al estilo Jalisco”, dijo Fridman Hirsch.

La programación de la Domósfera incluirá contenidos educativos sobre ciencia y el espacio, actividades infantiles, propuestas de arte y bienestar, recorridos sensoriales y producciones originales creadas para Vibra Jalisco.

Luis Ernesto Munguía González, presidente municipal de Puerto Vallarta, destacó que la incorporación de nuevos espacios contribuye a ampliar la oferta de actividades para residentes y visitantes. ESPECIAL

Entre los contenidos sobresale el estreno en Latinoamérica de una experiencia inmersiva de poco más de 22 minutos que fusiona el arte visionario de Android Jones con la sabiduría ancestral védica de la India, para invitar al público a explorar la conciencia mediante un recorrido audiovisual. Además de las transmisiones deportivas, Vibra Jalisco Zona Fan Puerto Vallarta ofrecerá una cartelera artística con talento local y nacional. El programa incluye presentaciones de Tadeo Fernández, The Criminal Sounds, Cártel de los Hipopótamos, Paulina Ricci y Save The Rabbits, además del concierto estelar de Ximena Sariñana el 4 de julio.

Lorena Martínez Ramírez reconoció el trabajo conjunto que hizo posible este proyecto y expresó su deseo de que el recinto se convierta en un punto de encuentro para habitantes y visitantes.

“Esperemos que este centro se llene, pues vamos a traer artistas, vamos a traer mucho entretenimiento para que la gente lo visite y lo disfrute tanto como esperamos ustedes lo disfruten esta noche”, afirmó Lorena Martínez.

El complejo también contará con una zona gastronómica con más de 40 opciones de comida y bebidas representativas de Puerto Vallarta y Jalisco, cuatro bares con mixología y tequila como bebida insignia, activaciones relacionadas con el futbol, área infantil, estacionamiento para 250 vehículos y actividades permanentes de las 10:00 a las 00:00 horas.

Con este proyecto, Puerto Vallarta amplía su oferta turística para la temporada de verano y suma un nuevo atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

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MB