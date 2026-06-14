Gobierno de Guadalajara llama a no tirar basura y no usar pasos a desnivel durante lluvias; lanza campaña preventiva

A través de un spot que emite una serie de recomendaciones ante el temporal, el Gobierno de Guadalajara lanzó una campaña preventiva para afrontar las lluvias, como evitar pasos a desnivel, resguardarse, no tirar basura en la calle y esperar el camión de la limpieza para depositar sus residuos.

ESPECIAL / AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

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Basura provoca taponamientos en el sistema hidráulico de la ciudad

También se recomienda no cruzar arroyos ni calles inundadas, permanecer en un lugar seguro y evitar resguardarse debajo de árboles. El Ayuntamiento indicó que los residuos en la calle provocan taponamientos en el sistema hidráulico de la ciudad; la semana pasada, personal municipal recogió 80 toneladas de basura en el vaso regulador El Dean y en el paso a desnivel de Washington y 8 de Julio. En tanto, ayer sábado la presidenta municipal Verónica Delgadillo informó que se han retirado 120 toneladas de basura en el canal Hacienda Ciénega de Mata a pesar de que ya había sido limpiado este punto en al menos siete ocasiones anteriores.

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Con Guadalajara App, la ciudadanía puede conocer la ruta del camión de la limpieza. La aplicación cuenta con un sistema de alertas para saber dónde va la unidad ; está disponible para descargar en iOS y Android.

Tormenta del pasado viernes provocó afectaciones en la ciudad

Luego de la tormenta del pasado viernes, la Corporación municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara reportó una serie de afectaciones que azotaron a la ciudad. El agua en el paso a desnivel de 8 de Julio y Washington alcanzó los tres metros de altura. Isla Pantenaria y avenida Colón, Lope de Vega e Inglaterra, Niños Héroes y Francisco Javier Gamboa, Montevideo y Américas, y González Gallo y Río La Barca también fueron vialidades que presentaron inundaciones de hasta dos metros de altura.

Gobierno de Guadalajara llama a no tirar basura y no usar pasos a desnivel durante lluvias; lanza campaña preventiva

En tanto, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco indicó que los pasos a desnivel de Arcos del Milenio, Roble y Washington, Niños Héroes y Circunvalación Agustín Yáñez, y Federalismo y Colón fueron cerrados a la circulación vehicular debido a la anegación.

AS