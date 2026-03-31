Con motivo del encuentro de repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre República Democrática del Congo y Jamaica, la Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó que se realizará un servicio especial denominado "Loop Estadio", diseñado para facilitar el acceso de los aficionados al evento en el Estadio AKRON.

El partido se disputará este 31 de marzo en el recinto mundialista, donde se prevé una alta asistencia . Ante este panorama, las autoridades implementarán este operativo con el fin de optimizar la movilidad en la zona y disminuir el tráfico vehicular en los alrededores del inmueble.

Detalles del servicio "Loop Estadio"

El servicio iniciará operaciones a las 13:00 horas y ofrecerá una frecuencia de paso de 15 a 20 minutos, garantizando traslados constantes antes y después del encuentro . Para ello, se habilitarán cuatro unidades que recorrerán de manera continua un circuito en las inmediaciones del estadio.

El trayecto abarcará importantes vialidades como las avenidas Vallarta, del Bosque y del Bajío, así como áreas cercanas al Bosque de la Primavera, lo que permitirá conectar diversos accesos al estadio y mejorar la circulación en la zona. Este esquema busca acercar a los usuarios a puntos estratégicos sin que tengan que desplazarse largas distancias caminando.

Trayecto del servicio especial "Loop Estadio". ESPECIAL / Setran

Enlace del servicio con el transporte público

Un elemento clave de este operativo es su enlace con el sistema Mi Macro Periférico, lo que facilitará el traslado desde distintos puntos de la ciudad hacia estaciones cercanas, como Ciudad Judicial, desde donde podrán continuar su recorrido hacia el estadio mediante el Loop.

Asimismo, el servicio contará con paradas señalizadas para ascenso y descenso de pasajeros, lo que contribuirá a una operación más ordenada. Con esta iniciativa, también se promueve el uso del transporte público como una alternativa práctica y sustentable.

Recomendaciones finales para llegar al Congo vs Jamaica

Finalmente, las autoridades recomendaron a los asistentes anticipar sus traslados, hacer uso de este servicio especial y atender las indicaciones del personal operativo con el objetivo de asegurar una experiencia cómoda, segura y eficiente durante el evento.

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FF