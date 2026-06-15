Mundial 2026: ¿Habrá suspensión de labores el 18 de junio en Jalisco?

En Jalisco, el Mundial de Futbol 2026 llegó no solo con miles de visitantes, sino también con festejos, convivencia y días de asueto. Así lo confirmó este lunes el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, quien tomó sus canales oficiales para formalizar la suspensión de clases este próximo jueves 18 de junio.

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México se enfrentará este jueves a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, un hecho histórico que quedará en la memoria de los jaliscienses, pues es la primera vez que la selección mexicana juega un partido mundialista en el Estado.

Jalisco suspenderá clases por partido de México en el Mundial 2026

Es debido a esto que las autoridades de Jalisco determinaron que se cancelaran las clases en todos los municipios del Estado con el objetivo de que los menores y el personal educativo también disfruten de la justa deportiva.

“Las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta y, por supuesto, apoyando a la Selección Mexicana”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, tras anunciarse el decreto del Gobernador de Jalisco, diferentes habitantes de la localidad se cuestionaron si la suspensión también aplicará para las labores de Gobierno, tal y como ocurrió el pasado 11 de junio, cuando se realizó la inauguración de la Copa del Mundo.

¿Habrá suspensión de labores en el Gobierno de Jalisco por el partido de la selección mexicana?

Ante esto, Lemus disipó las dudas asegurando que la suspensión de actividades solo corresponde al sector educativo, es decir, que el personal gubernamental no tendrá el día libre y mantendrá sus labores de manera regular.

"Quiero dejar muy en claro que todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves", agregó el Gobernador.

La declaración se produce después de que la Secretaría de Educación de Jalisco ya había anunciado que debido al Mundial habría ajustes en el calendario escolar.

Estos ajustes comprendían clases virtuales los días en que se celebrarían partidos de futbol en la ciudad como parte de una estrategia para mejorar la movilidad de la zona, así como también el cierre del ciclo escolar el martes 30 de junio.

Al momento no se han confirmado más modificaciones en los días de clase; no obstante, se recomienda que los padres de familia y personal educativo se mantengan atentos a los canales oficiales del Gobierno de Jalisco para conocer otros posibles cambios cuanto antes.

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