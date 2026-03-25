En el marco de la Semana Santa, una de las temporadas más significativas del calendario religioso, la gastronomía tradicional cobra especial relevancia en distintas regiones del país, en Guadalajara, un platillo en particular se posiciona como protagonista indiscutible de estas fechas: las empanadas, que año con año se convierten en una de las opciones favoritas para quienes buscan respetar las costumbres culinarias de la temporada.

Por ello aquí te compartimos, las mejores empanadas en Guadalajara, según calificaciones de Google, las cuales han ganado el reconocimiento de locales y visitantes por su sabor, variedad y tradición, especialmente durante esta época en la que se privilegian alimentos típicos.

Conoce las empanadas mejor evaluadas en Google

Amore mío panadería artesanal

Con una puntuación de 4.9 estrellas, Amore mío panadería artesanal se posiciona como una de las favoritas de la Perla Tapatía, con ubicación en: Avenida Manuel Acuña 1626-a, Santa Teresita, 44600 Guadalajara.

De acuerdo con los consumidores esta panadería no solo destaca por su sabor, sino también por su atención, donde sobresale la amabilidad del personal.

Panadería Magallanes

Con una puntuación de 4.8 estrellas, Panadería Magallanes se localiza en la calle, Manuel Azpiroz #1940, Mezquitan Country, 44260 Guadalajara.

Se trata de un comercio con gran variedad de panes en donde se incluye la empanada, ideal para esta temporada.

Todo Empanadas Soriana Circunvalación

Con 4.1 estrellas, Todo Empanadas, en su sucursal de Soriana Circunvalación, se posiciona como uno de los comercios para comer este rico alimento esta temporada en Guadalajara.

Aunque en Todo Empanadas cuenta con una gran variedad de sabores, durante esta temporada destaca la tradicional empanada de atún.

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¿Cuándo es la Semana Santa de 2026?

También conocida como la Semana Mayor, la Semana Santa comprende ocho días dedicados a conmemorar los últimos momentos de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección. Para 2026, esta celebración se llevará a cabo del 29 de marzo al 5 de abril, iniciando con el Domingo de Ramos y concluyendo con el Domingo de Resurrección.

29 de marzo, Domingo de Ramos.

30 de marzo, Lunes Santo.

31 de marzo, Martes Santo.

1 de abril, Miércoles Santo.

2 de abril, Jueves Santo.

3 de abril, Viernes Santo.

4 de abril, Sábado Santo.

5 de abril, Domingo de Resurrección.

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