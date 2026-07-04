La fiesta mundialista continuó este sábado en el Fan Festival de Guadalajara, donde Francia derrotó a Paraguay en el último encuentro de la jornada, en un ambiente que mezcló colores, nacionalidades y la tradicional pasión de la afición mexicana por el futbol.

Antes del juego la explanada se llenó de camisetas de distintos equipos. Predominaron los jerseys de la Selección Mexicana, Chivas y Francia , aunque también aparecieron algunas playeras clásicas con el histórico número 10 de Zinedine Zidane, que llamaron la atención entre los asistentes.

El gran protagonista de la noche fue Kylian Mbappé. Cada vez que el delantero francés tocaba el balón despertaba aplausos y gritos entre los presentes, y fue precisamente él quien hizo estallar el festejo al convertir un penal que encaminó el triunfo francés. Aunque la comunidad francesa era reducida, su entusiasmo se hizo sentir y celebró con intensidad cada jugada de su selección.

Sin una presencia visible de aficionados paraguayos, fueron los propios tapatíos quienes, fieles a la costumbre de apoyar al equipo considerado más débil, alentaron por momentos al conjunto sudamericano , generando un ambiente de convivencia donde las rivalidades quedaron de lado.

Entre los asistentes destacó William, un estudiante francés que realiza un intercambio académico en México desde agosto y que ha aprovechado su estancia para vivir de cerca la Copa del Mundo en Guadalajara.

"Vivir la Copa del Mundo en Guadalajara ha sido increíble. Hay un gran ambiente y se siente la pasión por el futbol en todos lados. Cuando juega México, todo el mundo está pendiente del partido y eso hace que la experiencia sea muy especial", comentó.

William explicó que eligió México por su riqueza cultural y la diversidad de experiencias que ofrece.

"Estoy de intercambio en México desde agosto y elegí venir por su cultura, la fiesta, sus playas y todo lo que ofrece. Lo que más me ha gustado es la comida, la gente y el clima; los tacos son muy buenos y mis favoritos son las gringas y la barbacoa con queso. Considero que México es uno de los mejores lugares del mundo por su gastronomía", señaló.

Durante su estancia también ha recorrido diversos destinos del país , entre ellos Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Puerto Escondido, Michoacán, Jalisco y Tequila, lugares que, asegura, le han permitido conocer la diversidad de México más allá del futbol.

Sobre las aspiraciones de su selección en el Mundial, William mantiene la confianza: "Creo que Francia, aunque hoy está en su mejor momento, sigue siendo una selección con posibilidades de ganar el título", concluyó.

Con el triunfo francés concluyó la actividad sabatina en el Fan Festival de Guadalajara, que una vez más demostró que el Mundial no solo se vive en los estadios. Convirtiendo a Guadalajara en uno de los puntos de encuentro para los seguidores del torneo .

SV