De cara a la transmisión del partido de México frente a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, especialistas alertaron sobre los riesgos que existen para personas con discapacidad en los festejos masivos, como han ocurrido a lo largo de la justa deportiva en espacios públicos de Guadalajara, como la Glorieta Minerva y el Centro tapatío. La recomendación llega luego del llamado de no llevar a los puntos de concentración de aficionados a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida o complicaciones médicas que hicieron autoridades estatales y municipales.

Antecedentes que encienden las alarmas

Los expertos señalan que, en eventos masivos, la atención a personas con discapacidad es complicada, pues su traslado podría representar un reto en caso de alguna emergencia. En días pasados en la ciudad, un grupo de aficionados lanzó por los aires a una persona en silla de ruedas que acudió al FIFA Fan Fest en la Plaza Liberación, sin embargo, tuvo que ser trasladada de emergencia a la Cruz Roja ubicada en la zona del Parque Morelos ante la situación a la que estuvo expuesta.

En Ciudad de México, los festejos masivos por el papel de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo ya cobraron vidas. El pasado martes, luego del partido en el que México derrotó 2-0 a Ecuador, cuatro personas murieron en torno al Ángel de la Independencia. De ellas, tres lo hicieron por asfixia ante la aglomeración de personas y no pudieron ser atendidas; la otra víctima sufría de episodios de epilepsia y presentó uno de ellos durante la celebración. Por la cantidad de gente, nadie pudo ayudarle y perdió la vida en el lugar.

Operativo reforzado y el llamado oficial

Para el partido de mañana, los Gobiernos de Jalisco y de Guadalajara reforzaron el operativo de seguridad para salvaguardar la integridad de los asistentes, tanto en el Fan Fest como en la Glorieta Minerva. Sin embargo, el Gobernador Pablo Lemus instó en tomar medidas de precaución y no acudir con personas con discapacidad.

“Tendremos más pantallas alrededor de la Glorieta Minerva y, por supuesto, estaremos listos para recibirles. Les pedimos, por favor, que puedan llegar con horas de anticipación, no llevar niñas y niños para poderlos cuidar mucho y tampoco que asistan adultos mayores o personas que vivan con alguna discapacidad”, comentó.

NG