Francia confirmó su condición de favorita al título y dejó en el camino a una combativa selección de Paraguay, que planteó un partido con un objetivo claro: resistir el mayor tiempo posible y mantener su arco en cero. Consciente del enorme poder ofensivo del conjunto dirigido por Didier Deschamps, el cuadro sudamericano priorizó el orden defensivo por encima de la posesión del balón o la búsqueda constante del gol .

El plan paraguayo funcionó durante gran parte del encuentro. Con disciplina táctica y un sólido desempeño de su línea defensiva, logró contener los constantes ataques franceses durante 70 minutos. Sin embargo, el desgaste comenzó a pasar factura y una infracción dentro del área cambió por completo el rumbo del partido.

La pena máxima terminó por marcar la diferencia. Kylian Mbappé tomó la responsabilidad desde los once pasos y no desaprovechó la oportunidad para vencer al guardameta paraguayo , firmando el tanto que significó la clasificación de Francia y, al mismo tiempo, la eliminación de la Albirroja de la Copa del Mundo.

Con esa anotación, Mbappé llegó a siete goles en el Mundial 2026 y alcanzó al argentino Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del torneo, consolidándose como una de las grandes figuras de la competencia.

Francia volvió a demostrar por qué es considerada la principal candidata al campeonato. Entre la fase de grupos y las rondas de eliminación directa, el equipo de Didier Deschamps suma ya 14 anotaciones , convirtiéndose en la ofensiva más productiva del certamen y ratificando el enorme talento de un plantel repleto de figuras.

Ahora, la selección francesa se medirá a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Se espera un duelo intenso y muy disputado, ya que el conjunto africano ha sido una de las grandes revelaciones del torneo y buscará dar otro golpe de autoridad frente a una Francia que mantiene intacto su objetivo de conquistar la gloria mundial.

SV