Francia confirmó su condición de favorita al título y dejó en el camino a una combativa selección de Paraguay, que planteó un partido con un objetivo claro: resistir el mayor tiempo posible y mantener su arco en cero. Consciente del enorme poder ofensivo del conjunto dirigido por Didier Deschamps, el cuadro sudamericano priorizó el orden defensivo por encima de la posesión del balón o la búsqueda constante del gol.El plan paraguayo funcionó durante gran parte del encuentro. Con disciplina táctica y un sólido desempeño de su línea defensiva, logró contener los constantes ataques franceses durante 70 minutos. Sin embargo, el desgaste comenzó a pasar factura y una infracción dentro del área cambió por completo el rumbo del partido.La pena máxima terminó por marcar la diferencia. Kylian Mbappé tomó la responsabilidad desde los once pasos y no desaprovechó la oportunidad para vencer al guardameta paraguayo, firmando el tanto que significó la clasificación de Francia y, al mismo tiempo, la eliminación de la Albirroja de la Copa del Mundo.Con esa anotación, Mbappé llegó a siete goles en el Mundial 2026 y alcanzó al argentino Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del torneo, consolidándose como una de las grandes figuras de la competencia.Francia volvió a demostrar por qué es considerada la principal candidata al campeonato. Entre la fase de grupos y las rondas de eliminación directa, el equipo de Didier Deschamps suma ya 14 anotaciones, convirtiéndose en la ofensiva más productiva del certamen y ratificando el enorme talento de un plantel repleto de figuras.Ahora, la selección francesa se medirá a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Se espera un duelo intenso y muy disputado, ya que el conjunto africano ha sido una de las grandes revelaciones del torneo y buscará dar otro golpe de autoridad frente a una Francia que mantiene intacto su objetivo de conquistar la gloria mundial.SV