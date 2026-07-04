Vozinha despierta el interés del Inter Miami tras su destacada Copa del Mundo

El Mundial 2026 podría abrirle una nueva etapa en su carrera a Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha. Luego de consolidarse como una de las grandes figuras de Cabo Verde en la Copa del Mundo, el experimentado guardameta ha despertado el interés del Inter Miami , equipo que analiza reforzar su plantilla con un futbolista que llega sin costo de transferencia.

El arquero terminó recientemente su vínculo con el Chaves de Portugal, por lo que actualmente se encuentra como agente libre, una condición que facilita cualquier negociación con clubes interesados.

Un Mundial que elevó su cotización

Aunque Cabo Verde no figuraba entre las selecciones favoritas del torneo, Vozinha se convirtió en uno de los protagonistas gracias a sus intervenciones bajo los tres palos. El guardameta respondió en partidos de alta exigencia y fue determinante para que su equipo compitiera de tú a tú frente a rivales de jerarquía.

Sus actuaciones frente a selecciones como España, Uruguay y Argentina llamaron la atención de aficionados, especialistas y directivos, quienes destacaron su experiencia, seguridad y capacidad para responder en momentos de máxima presión.

El rendimiento mostrado durante la Copa del Mundo incrementó considerablemente su valor deportivo y lo colocó en la órbita de diversos clubes que buscan reforzar su portería para la próxima temporada.

Inter Miami sigue de cerca su situación

Diversos reportes de medios estadounidenses señalan que Inter Miami es uno de los equipos que monitorea de cerca la situación del guardameta caboverdiano. La institución considera que Vozinha podría aportar liderazgo, experiencia internacional y profundidad a una plantilla que continúa reforzándose para competir tanto en la MLS como en torneos internacionales.

El hecho de encontrarse sin contrato representa una ventaja para el conjunto de Florida, ya que no tendría que negociar un traspaso con otro club, lo que haría más accesible una eventual incorporación.

En caso de concretarse el fichaje, Vozinha compartiría vestidor con Lionel Messi y se integraría al proyecto deportivo encabezado por David Beckham . Por ahora no existe un acuerdo entre las partes, aunque el interés del conjunto estadounidense es real y las negociaciones podrían avanzar en las próximas semanas.

SV