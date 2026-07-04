La Perla Tapatía se reporta más que lista para albergar las emociones del trascendental partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra en el Mundial 2026. Para asegurar que miles de jaliscienses disfruten el duelo de este domingo de forma masiva, el Gobierno de Jalisco confirmó que uno de los espacios más icónicos del Área Metropolitana de Guadalajara contará con más pantallas gigantes de alta definición.

El plan estratégico del Gobierno de Jalisco, anunciado de la mano de autoridades municipales contempla la instalación de pantallas gigantes tanto en la Glorieta Minerva como en el FIFA Fan Fest de Plaza Liberación . Estos dispositivos visuales permitirán a la afición vibrar con cada jugada completamente gratis y al aire libre.

¿Cuántas pantallas gigantes extra pondrán en La Minerva para el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026?

Aunque otros lugares como la Plaza de las Américas en Zapopan o el Auditorio Benito Juárez también cuentan con transmisiones y dinámicas mundialistas, La Minerva se consolidó como el punto de reunión favorito de todos; por eso, la Glorieta contará con... ¡4 pantallas en HD! para ver el partido de México.

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Para el juego del tricolor contra Ecuador, la Glorieta tapatía contó con dos pantallas gigantes que hicieron vibrar a la fanaticada: la respuesta fue tan buena, que las autoridades decidieron instalar dos aparatos más que transmitirán el juego de Octavos de Final totalmente gratis.

Cero tolerancia: el megaoperativo que vigilará el festejo tapatío

La fiesta del futbol no será pretexto para el desorden urbano. El secretario general de Gobierno, Dalvador Zamora Zamora, encabezó la mesa interinstitucional donde se decretó un estado de fuerza masivo para el resguardo ciudadano. Las corporaciones de seguridad han dejado claro que habrá cero tolerancia contra actos vandálicos antes, durante y después del cotejo.

El despliegue operativo contará con la participación de más de tres mil elementos de seguridad correspondientes a los tres órdenes de gobierno. El foco principal de vigilancia estará centrado minuciosamente en el cuadrante externo de La Minerva y las inmediaciones del FIFA Fan Fest Guadalajara, puntos donde suelen concentrarse las celebraciones tras los resultados de México.

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Las restricciones de seguridad comenzarán a partir de las 07:00 horas de este domingo 5 de julio y se mantendrán vigentes de forma estricta hasta las 05:00 horas del lunes 6 de julio . Quienes infrinjan los reglamentos o alteren el orden público serán remitidos de inmediato ante las autoridades competentes.

Tips rápidos para disfrutar el partido de forma segura

Si vas a asistir a La Minerva o a Plaza Liberación este domingo , ten en cuenta las siguientes recomendaciones operativas:

Artículos prohibidos: Queda estrictamente vetado el acceso con botellas de vidrio, hieleras, pirotecnia y bocinas de gran tamaño.

Queda estrictamente vetado el acceso con botellas de vidrio, hieleras, pirotecnia y bocinas de gran tamaño. Restricción vehicular: No se permitirá la circulación de motocicletas, vehículos tipo RZR, cuatrimotos o patines eléctricos dentro de los perímetros de seguridad.

No se permitirá la circulación de motocicletas, vehículos tipo RZR, cuatrimotos o patines eléctricos dentro de los perímetros de seguridad. Anticipa tu llegada: Llega con tiempo de anticipación a los puntos de las pantallas gigantes; si se reporta cupo lleno, muévete a las sedes alternas autorizadas.

Llega con tiempo de anticipación a los puntos de las pantallas gigantes; si se reporta cupo lleno, muévete a las sedes alternas autorizadas. Prioridad infantil: Atiende la recomendación oficial de no exponer a menores de edad a las multitudes densas durante las celebraciones.

JM