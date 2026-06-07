El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) del Estado de Jalisco está listo para atender las emergencias y reportes de seguridad durante el Mundial de Futbol FIFA 2026.

Motorola Solutions firmó un acuerdo de cinco años para modernizar integralmente su red de comunicaciones de seguridad pública estatal. E sta modernización permitirá una coordinación más eficiente y en tiempo real entre las diferentes agencias de seguridad pública conectadas al C5 Escudo Jalisco, incluyendo la Policía Estatal, la Policía Municipal y corporaciones del ámbito federal.

“Reconocemos la alta disponibilidad y resiliencia de la red que provee Motorola para facilitar la continuidad operativa en condiciones de alta demanda y momentos críticos donde la vida de las personas es nuestra prioridad”, dijo Juan Carlos Contreras, director general del C5 Escudo Urbano Jalisco.

“Para el C5 Escudo Jalisco, una de nuestras prioridades es el fortalecimiento de las capacidades operativas mediante la incorporación de tecnología de última generación, en el marco de un proceso de renovación que responde a más de dos décadas”, agregó.

Este esfuerzo de modernización fortalecerá la capacidad de respuesta para los más de 8.8 millones de habitantes del estado y preparará a Jalisco para ser anfitrión del importante evento deportivo internacional que tendrá lugar a partir de la próxima semana.

La nueva red aprovechará la tecnología de radio móvil terrestre (LMR) basada en estándares P25 interoperables y facilitará la colaboración efectiva con entidades federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), así como con agencias de emergencia y protección civil.

La solución también incluye Critical Connect de Motorola Solutions, una plataforma de interoperabilidad segura y escalable basada en la nube que conecta redes LMR y de banda ancha, permitiendo cobertura a través de áreas geográficas y una variedad de dispositivos. Por ejemplo, en caso de un incidente de seguridad crítico afuera de un estadio con lleno total, un oficial con radio podría comunicarse directamente con otros oficiales de la Policía, SEMAR y SEDENA equipados con radio y capacidad de banda ancha, facilitando una respuesta rápida y coordinada para mantener la seguridad de los asistentes y vecinos en zonas aledañas.

"Motorola Solutions se enorgullece de ser el socio tecnológico elegido por Jalisco para este trascendental proyecto", dijo Elton Borgonovo, MSSSI Vicepresidente de Motorola Solutions para la Región de América Latina y el Caribe. "Nuestra tecnología P25 de última generación proporcionará comunicaciones interoperables, seguras y resilientes para afrontar los desafíos de seguridad de una ciudad que es un ejemplo de crecimiento económico continuo y un escenario global para eventos de gran escala".

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MB