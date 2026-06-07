Domingo, 07 de Junio 2026

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Tormenta en la ZMG deja inundaciones, vehículos afectados y árboles caídos

Las precipitaciones se mantuvieron de manera constante hasta las 4:30 horas del domingo, generando incidentes en varias colonias de la ciudad

Por: Jorge Velazco

Cuerpos de emergencia realizaron labores de monitoreo y atención ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas. ESPECIAL/X/ @JaliscoVial

Cuerpos de emergencia realizaron labores de monitoreo y atención ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas. ESPECIAL/X/ @JaliscoVial

La intensa tormenta que se presentó durante la noche del sábado y se prolongó hasta la madrugada de este domingo provocó diversas afectaciones en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con información proporcionada por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

Las autoridades detallaron que las precipitaciones comenzaron alrededor de las 22:00 horas del sábado y se mantuvieron de manera constante hasta aproximadamente las 4:30 horas del domingo, generando incidentes en varias colonias de la ciudad. 

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Entre las zonas que registraron mayores impactos por la lluvia se encuentran las colonias Morelos, El Dean, San Carlos, Moderna, Verde Valle, Jardines del Bosque, Las Conchas, Del Fresno, Ladrón de Guevara y Artesanos, donde los cuerpos de emergencia realizaron labores de monitoreo y atención ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas. 

Se reportaron inundaciones en los siguientes puntos

  • Inglaterra y Lope de Vega: inundación aproximada de 1 metro.
  • Washington y 8 de Julio.2 mts.
  • Colón y Washington paso a desnivel 50 Cms se realiza lavado.
  • Calzada independencia y niños héroes 50 Cms
  • Lázaro cárdenas y gobernador Curiel
  • Argentina y calle libertad
  • Colón e isla plantearía nivel 50 Cms
  • López de Legaspi y calle 22 nivel de 40 cms.

Debido a la tormenta la Unidad Municipal de Protección Civil reportó cinco vehículos caídos en las siguientes vialidades

  • Lope de Vega e Inglaterra
  • Arcos y Niños héroes 
  • Colón y Washington en el paso a desnivel. 
  • Calzada independencia y niños héroes. 
  • Lázaro cárdenas y gobernador Curiel. 

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Árboles caídos registrados en los siguientes cruces

  • 8 de Julio y Washington 
  • Isla india y Caravela
  • Calle 12 de Octubre y Ericson 
  • Cisne y legalidad 
  • Puerto san Blas y puerto Arista 
  • Antonio Álvarez Vega y  Jesús Amavisca
  • Ignacio Altamirano y Joaquín Angulo 
  • Río hondo y río Juárez 
  • Jesús reyes Heroles y Manuel Aveleyra

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