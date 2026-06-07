Tormenta en la ZMG deja inundaciones, vehículos afectados y árboles caídos

La intensa tormenta que se presentó durante la noche del sábado y se prolongó hasta la madrugada de este domingo provocó diversas afectaciones en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con información proporcionada por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Las autoridades detallaron que las precipitaciones comenzaron alrededor de las 22:00 horas del sábado y se mantuvieron de manera constante hasta aproximadamente las 4:30 horas del domingo, generando incidentes en varias colonias de la ciudad. Entre las zonas que registraron mayores impactos por la lluvia se encuentran las colonias Morelos, El Dean, San Carlos, Moderna, Verde Valle, Jardines del Bosque, Las Conchas, Del Fresno, Ladrón de Guevara y Artesanos, donde los cuerpos de emergencia realizaron labores de monitoreo y atención ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *NA