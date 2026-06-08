Lunes, 08 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Temblores

¿Lo sentiste? Jalisco registró seis sismos el pasado domingo; estos fueron los epicentros

Te compartimos la cifra de los sismos registrados en el estado durante la jornada del último fin de semana

Por: Fabián Flores

Tres municipios de Jalisco registran actividad sísmica durante el pasado domingo. ESPECIAL / SSN

Tres municipios de Jalisco registran actividad sísmica durante el pasado domingo. ESPECIAL / SSN

Durante el pasado domingo 7 de junio, en tres municipios de Jalisco se han registrado un total de seis temblores con magnitudes que van desde 3.1 y hasta 4.1.

Se trata de Cihuatlán, con tres sismos registrados; Puerto Vallarta, con dos; y Autlán de Navarro, que suma un siniestro más, según datos compartidos por el Servicio Sismológico Nacional (SSN)

Se registran seis sismos en Jalisco

Domingo 7 de junio

Cihuatlán

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 3.4 | 00:16 | 117 km al suroeste de Cihuatlán | 5 km
  • 3.5 | 14:10 | 94 km al oeste de Cihuatlán | 5 km
  • 3.7 | 15:14 | 195 km al oeste de Cihuatlán | 8.4 km

Puerto Vallarta

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 4.1 | 11:16 | 352 km al suroeste de Puerto Vallarta | 10 km
  • 4 | 13:13 | 285 km al suroeste de Puerto Vallarta | 10 km

Autlán de Navarro

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 3.1 | 15:45 | 32 km al noroeste de Autlán de Navarro | 6.6 km

Lee también: EN VIVO | Temblores en Jalisco y México | Lunes 8 de junio

¿Es normal que tiemble en Jalisco?

La respuesta es sí. Jalisco es un estado de México cercano a la colindancia de tres placas tectónicas, que son la Placa de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, lo que mantiene particularmente al territorio del occidente en constante actividad sísmica regularmente leve, aunque tiene el potencial de ser fuerte o muy fuerte.

En las siguientes imágenes podrás notar cómo los sismos registrados el pasado domingo coinciden con la ubicación del encuentro de las placas de Norteamérica y de Rivera, ubicadas en la zona de Jalisco.

 Mapa de las placas tectónicas. Jalisco se encuentra cerca de la colindancia de tres de ellas. ESPECIAL / SSN
 Mapa de las placas tectónicas. Jalisco se encuentra cerca de la colindancia de tres de ellas. ESPECIAL / SSN
  El círculo muestra las zonas en donde fueron registrados los sismos el pasado 7 de junio. ESPECIAL / SSN
  El círculo muestra las zonas en donde fueron registrados los sismos el pasado 7 de junio. ESPECIAL / SSN

Temblores en Colima

El estado vecino también registró actividad sísmica el pasado 7 de junio, en el municipio de Manzanillo. El primero de los siniestros se presentó a las 05:22 horas, a 84 km al sur de la localidad mencionada. Tuvo una profundidad de 16.9 km y una magnitud de 3.7.

El segundo y último temblor ocurrió a las 13:12 horas, a 37 km al noreste de Manzanillo. Tuvo una magnitud de 3.4 y presentó una profundidad de 2.7 km. 

Te recomendamos: Inegi reporta crecimiento de venta de autos nuevos en mayo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

  • Temblores
  • Sismos
  • Sismos en Jalisco

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones