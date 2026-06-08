Durante el pasado domingo 7 de junio, en tres municipios de Jalisco se han registrado un total de seis temblores con magnitudes que van desde 3.1 y hasta 4.1.Se trata de Cihuatlán, con tres sismos registrados; Puerto Vallarta, con dos; y Autlán de Navarro, que suma un siniestro más, según datos compartidos por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). CihuatlánMagnitud | Hora | Epicentro | ProfundidadPuerto VallartaMagnitud | Hora | Epicentro | ProfundidadAutlán de NavarroMagnitud | Hora | Epicentro | ProfundidadLa respuesta es sí. Jalisco es un estado de México cercano a la colindancia de tres placas tectónicas, que son la Placa de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, lo que mantiene particularmente al territorio del occidente en constante actividad sísmica regularmente leve, aunque tiene el potencial de ser fuerte o muy fuerte.En las siguientes imágenes podrás notar cómo los sismos registrados el pasado domingo coinciden con la ubicación del encuentro de las placas de Norteamérica y de Rivera, ubicadas en la zona de Jalisco. El estado vecino también registró actividad sísmica el pasado 7 de junio, en el municipio de Manzanillo. El primero de los siniestros se presentó a las 05:22 horas, a 84 km al sur de la localidad mencionada. Tuvo una profundidad de 16.9 km y una magnitud de 3.7.El segundo y último temblor ocurrió a las 13:12 horas, a 37 km al noreste de Manzanillo. Tuvo una magnitud de 3.4 y presentó una profundidad de 2.7 km. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF