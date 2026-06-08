Durante el pasado domingo 7 de junio, en tres municipios de Jalisco se han registrado un total de seis temblores con magnitudes que van desde 3.1 y hasta 4.1 .

Se trata de Cihuatlán, con tres sismos registrados; Puerto Vallarta, con dos; y Autlán de Navarro, que suma un siniestro más, según datos compartidos por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Se registran seis sismos en Jalisco

Domingo 7 de junio

Cihuatlán

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

3.4 | 00:16 | 117 km al suroeste de Cihuatlán | 5 km

3.5 | 14:10 | 94 km al oeste de Cihuatlán | 5 km

3.7 | 15:14 | 195 km al oeste de Cihuatlán | 8.4 km

Puerto Vallarta

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

4.1 | 11:16 | 352 km al suroeste de Puerto Vallarta | 10 km

4 | 13:13 | 285 km al suroeste de Puerto Vallarta | 10 km

Autlán de Navarro

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

3.1 | 15:45 | 32 km al noroeste de Autlán de Navarro | 6.6 km

¿Es normal que tiemble en Jalisco?

La respuesta es sí. Jalisco es un estado de México cercano a la colindancia de tres placas tectónicas, que son la Placa de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, lo que mantiene particularmente al territorio del occidente en constante actividad sísmica regularmente leve, aunque tiene el potencial de ser fuerte o muy fuerte.

En las siguientes imágenes podrás notar cómo los sismos registrados el pasado domingo coinciden con la ubicación del encuentro de las placas de Norteamérica y de Rivera, ubicadas en la zona de Jalisco.

Mapa de las placas tectónicas. Jalisco se encuentra cerca de la colindancia de tres de ellas. ESPECIAL / SSN

El círculo muestra las zonas en donde fueron registrados los sismos el pasado 7 de junio. ESPECIAL / SSN

Temblores en Colima

El estado vecino también registró actividad sísmica el pasado 7 de junio, en el municipio de Manzanillo. El primero de los siniestros se presentó a las 05:22 horas, a 84 km al sur de la localidad mencionada. Tuvo una profundidad de 16.9 km y una magnitud de 3.7 .

El segundo y último temblor ocurrió a las 13:12 horas, a 37 km al noreste de Manzanillo. Tuvo una magnitud de 3.4 y presentó una profundidad de 2.7 km.

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