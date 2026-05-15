Autoridades de seguridad en México realizaron la captura de Denis "N", sujeto identificado como uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional y líder de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y extorsión trasnacional.

Denis "N" es buscado por autoridades de seguridad de Canadá por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego; además, cuenta con una ficha roja emitida por Interpol .

Anuncian la detención de Denis "N", buscado por Canadá y la Interpol. X / @GabSeguridadMX

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Colaboración internacional de México con Canadá

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch, explicó que fue gracias a trabajos de inteligencia y del intercambio de información entre la Real Policía Montada de Canadá (RCPM) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México que se tuvo conocimiento de la ubicación de Denis "N" en el territorio.

Comunicado conjunto de la SSPC tras la detención de Denis "N". ESPECIAL

El hoy detenido fue identificado como operador logístico de un grupo delictivo que operaba bajo la fachada de un club motociclista en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo .

Con esta información, se desplegó un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante el cual se cumplimentó la orden de aprehensión contra Denis "N".

La SSPC informó que el aprehendido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Hasta el momento, se desconoce qué pasará con Denis "N" en territorio mexicano y si volverá a Canadá para ser juzgado allá .

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FF