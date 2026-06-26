Este viernes Jalisco, "la sede más mexicana" de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concluye sus cuatro partidos programados en el Estadio Guadalajara con el encuentro entre Uruguay contra España, que inició a las 18:00 horas en el Estadio Guadalajara.

Y, al ser uno de los partidos más esperados, el FIFA Fan Festival Guadalajara una vez más se ubicó en semáforo rojo, es decir, que una vez más se llenó al 100% de su aforo con la presencia de aficionados listos para el encuentro deportivo.

Ante ello, el Gobierno de Jalisco recordó a las familias que todavía pueden disfrutar de la transmisión del partido en las distintas sedes como Vibra Jalisco, con una fiesta familiar en el Auditorio Benito Juárez; la explanada de Plaza de las Américas, en el corazón de Zapopan; así como comercios, restaurantes y espacios públicos de nuestra ciudad, que también son parte de esta celebración.

También recordó que la Glorieta Minerva cuenta con pantallas para la transmisión del partido, así como activación con DJ , por lo que se insta a prever rutas alternas ante posibles cortes a la circulación en las inmediaciones de la rotonda.

ESPECIAL





Atención al transporte público

La Secretaría de Transporte (SETRAN), informa que el servicio de loop ha realizado 25 vueltas rumbo a Estadio Guadalajara, lo que ha permitido movilizar a dos mil personas de manera ágil y ordenada.

"Se reporta que las estaciones del transporte público mantienen presencia de usuarios, sin registrar saturación, con flujo constante y operación normal para atender la salida de las y los asistentes", señalaron las autoridades estatales.

El SITEUR recordó también sobre la ruta especial R01 Especial, que estará disponible para el partido Uruguay vs. España, con un recorrido y puntos estratégicos para facilitar el traslado al Estadio Guadalajara, partiendo del Parque Rojo rumbo al El Bajío.

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"Se insta a la ciudadanía a anticipar sus traslados, considerar tiempos adicionales de recorrido y consultar oportunamente información de rutas alternas, cierres viales y modificaciones al transporte público a través de los canales oficiales de SETRAN", señaló el comunicado.

Las líneas 1, 2, 3 del Sistema de Mi Tren, así como el sistema Mi Macro Periférico, extenderán su servicio dos horas después de concluir el encuentro deportivo.

"El Gobierno de Jalisco pone a disposición los canales oficiales, así como la app Jalisco Alerta, una aplicación multiservicio que permite difundir información oficial relacionada con protección civil, condiciones climatológicas, movilidad, transporte, seguridad, salud, turismo, hospedaje y servicios de interés para la población y visitantes", dijo la autoridad estatal.

Asimismo, se puede consulta estas alertas en la página web: https://jaliscoalerta.com/news

Para dar información oportuna, orientación o recibir reportes, la Línea Salud Jalisco está activa al servicio de la población y ofrece servicio bilingüe, en el número telefónico 33-3823-3220.

JM