Mundial 2026: Guadalajara pone la fiesta y lo demuestra

La Copa del Mundo 2026 ha dejado una huella imborrable en la Perla Tapatía. Más allá de lo ocurrido sobre el césped en los tres encuentros ya celebrados y previo al cuarto entre España y Uruguay, el verdadero termómetro de la máxima justa futbolística se ha medido en la explanada, en las zonas de activaciones y en el contacto directo con la afición que se ha volcado hacia el Estadio Guadalajara.

Desde el punto de reunión de quienes han orquestado el ambiente para las marcas y patrocinadores, el veredicto es unánime: Guadalajara no solo cumplió, sino que se elevó como la sede con más alma de todo el torneo.

El sello jalisciense: Tradición que enamora

Para el personal que da vida a los stands de entretenimiento y patrocinadores, el contraste entre aficiones ha sido un espectáculo aparte, unificado siempre por el espíritu anfitrión. Rafael Oceja, encargado de encender los ánimos desde las tornamesas de DJ, ha sido testigo de esta evolución desde el primer silbatazo entre Chequia y Corea del Sur.

“La gente ha estado muy efusiva. Tuvimos una avalancha amarilla este martes que jugó Colombia. De los extranjeros, la verdad los que más han disfrutado y han agarrado más la onda han sido los colombianos, pero siempre se ha puesto bien. Tú lo estás viendo ahorita también con los españoles y con los uruguayos”, relata Rafael.

Para él, el éxito de la sede radica en la propia esencia de la ciudad: “El ser tapatío nos da esa onda de fiesta, de desmadre, y se puede decir desmadre, pero sano. Desde aquí lo hemos visto también en los conciertos que se han llevado a cabo en La Minerva, el de Maná y el de ayer que fue de Alejandro Fernández”.

Esta percepción de excelencia no es un simple alarde tapatío. Quienes visitan la ciudad por trabajo confirman el peso de la tradición jalisciense. Jorge, activador en uno de los stands de socios comerciales de la FIFA, señala que la identidad sumó de manera invaluable: “Es un Estado de mucha tradición y pues ya sabes, mariachi, tequila, todo. Obviamente eso suma bastante para la experiencia de la gente que nos visita”.

Gabriela Cantero, originaria de la Ciudad de México y parte del staff de la refresquera que patrocina el evento, se queda corta en elogios para la organización y la hospitalidad local. “Aquí son 100% mexicanos, la cultura es hermosa, la fiesta, los tapatíos son una cosa bellísima. Creo que esta fue la mejor ciudad que pudieron haber encontrado, la verdad, porque está llena de vida”, asegura.

Además, destaca el asombro de los turistas: “Dicen que son unos excelentes anfitriones, que la comida es hermosa y la gente súper cálida. Les han ofrecido sus casas, comida, todos están fascinados. Tienen ganas de quedarse aquí en México, definitivamente”.

En esto coincide Alexis Castañeda, también capitalino, quien subraya el trato al turista internacional. “Yo soy de la Ciudad de México y la verdad es que sí siento muy cálido el recibimiento a todos los países. Los colombianos trajeron una actitud increíble, aparte de que son muy agradecidos, son muy dicharacheros y súper fiesteros”.

Sin embargo, en medio de la celebración de este último encuentro en la ciudad, persiste un sabor agridulce entre los trabajadores. La sensación generalizada es que el imponente escenario daba para mucho más que la fase de grupos.

Un sabor agridulce: La despedida prematura

“Fíjate que es lo que estábamos hablando en el equipo antes de empezar, de que qué triste que sea nuestro cuarto juego y último", lamenta Rafael, haciendo eco del sentir colectivo de la afición. "Pudiendo habernos dado incluso hasta uno de Dieciseisavos; con ese nos dábamos. Un partidito más hubiera estado chido. Pero estamos satisfechos de que nos hayan tomado en cuenta”.

Alexis le da fuerza a esta postura con firmeza, elogiando la infraestructura: “Sin duda, esta sede puede dar mucho más y es, de entrada, un estadio impresionante, muy bueno, el cual puede albergar a otros equipos y partidos más interesantes más allá de los cuatro que ya están acá”. Por su parte, Jorge concluye con resignación: “ En general nos debieron haber tocado mucho más partidos, tanto en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Pero al final esas decisiones no son de nosotros”.

El telón mundialista se cierra en tierras jaliscienses. Las activaciones apagan sus luces y, aunque sorprendieron a todos, incluso a la FIFA, como bien resume Rafael, el eco de la fiesta tapatía le ha puesto la vara muy alta al resto de las sedes que todavía tendrán actividad y perdurará por muchos años por venir.

NG