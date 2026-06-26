Mundial 2026 en Guadalajara deja resultados extraordinarios, asegura Pablo Lemus

A unas horas de que se realice el último partido que se disputará en el Estadio Guadalajara entre las selecciones de España y Uruguay, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó de “extraordinariamente positivos” los resultados de los partidos correspondientes al Mundial de Futbol 2026 organizados en la entidad.

El mandatario destacó el ambiente mundialista que se vive en el Estadio Guadalajara y en el Centro Histórico de la ciudad, donde está el FIFA Fan Fest.

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“El Estadio Guadalajara ha sido el estadio con mejor ambiente de las tres sedes, tanto de México como de Estados Unidos y Canadá, y lo dijimos desde un principio, Guadalajara es la sede más mexicana”, apuntó.

No obstante, Pablo Lemus dijo que las actividades aún no terminan y habrá que cuidar cada detalle en el partido que se realiza esta noche, así como en las actividades que vendrán después.

Jalisco resalta el impacto positivo del Mundial en turismo y seguridad

Refirió que el coloso deportivo ha sido la mejor sede mundialista en México, Estados Unidos y Canadá por su inigualable ambiente y operativos exitosos, de los que se presentará en los próximos días un balance general de la organización.

“Yo le digo a mi equipo de trabajo que tenemos que ir minuto a minuto cuidando los procesos, hoy todavía nos queda un partido, este partido será muy importante, hay que cuidar el operativo vial, el operativo de seguridad y terminando ello podemos hacer un balance, pero lo que tenemos hasta este momento es extraordinario”, comentó.

Destacó los conciertos de Maná y Alejandro Fernández, que reunieron a 170 mil y 270 mil personas, respectivamente, con saldo blanco.

Asimismo, resaltó el ambiente en el Fan Fest de Puerto Vallarta y los public viewings instalados en diferentes ciudades.

“Tenemos repleto el Fan Fest de Guadalajara, habilitamos en la Glorieta de la Minerva y también se llenó y hoy de seguro será una gran fiesta”, sostuvo.

Lemus Navarro dijo que Jalisco demostró al mundo que es una tierra donde se vive en paz, hay desarrollo económico, desarrollo social y donde la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología son el principal distintivo.

“Ha sido todo un éxito este Mundial de futbol, pero yo quiero agradecer que sí hemos trabajado mucho desde el Gobierno, pero los grandes triunfadores de este evento mundialista es la gente de Jalisco. Ellos han recibido con todo el cariño del mundo a nuestros visitantes, estos videos, estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo donde jaliscienses abrazando a nuestros visitantes de Corea, España, Uruguay, Colombia, República del Congo ha sido extraordinario, la felicitación principal es para los jaliscienses porque son las y los jaliscienses quienes han puesto a Jalisco en los ojos del mundo con su cariño, con su orden, con su organización, gracias al pueblo de Jalisco”, afirmó.

Autoridades llaman a mantener la coordinación hasta el cierre total del torneo

Finalmente, aclaró que las actividades no terminan con el partido de esta noche, ya que habrá eventos hasta la final del Mundial de Futbol 2026.

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“Vamos a seguir presentando más espectáculos, más partidos, en public viewings, vamos a tener más actividades, vamos a recibir a muchas más personalidades; todavía no terminamos, tenemos mucho trabajo por hacer”, concluyó.

El partido de futbol entre Uruguay y España se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, previsto para comenzar en punto de las 18:00 horas ; el operativo de Última Milla comenzó siete horas antes en las inmediaciones de la zona de El Bajío en Zapopan.

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