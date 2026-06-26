Visita del rey Felipe a México y el Mundial reflejan una relación diplomática que continúa fortaleciéndose, señala especialista

La visita del rey Felipe VI a México en el contexto del partido que disputan este viernes las selecciones de España y Uruguay en el marco de la Copa Mundial de Futbol y de diversos encuentros internacionales entre ambos países, representa un paso más dentro de una relación diplomática que se ha consolidado durante décadas y que mantiene un proceso permanente de diálogo y cooperación, afirmó Guadalupe González Chávez, académica especialista en Relaciones Internacionales del ITESO.

La especialista explicó que la presencia de integrantes de la Corona española en México no constituye un hecho aislado, ya que anteriormente han participado en cumbres y encuentros multilaterales de relevancia, lo que demuestra la continuidad de los canales diplomáticos entre ambos gobiernos, pero sí es clave para el desarrollo de coordinaciones futuras.

"La Corona española ha venido en diversas ocasiones y en hechos muy importantes, como la Cumbre Iberoamericana o encuentros euro-latinoamericanos. Hay más esfuerzos y esto es importante también porque viene la Cumbre Iberoamericana a finales de este año en España", destacó.

Señaló que este contexto también coincide con una serie de espacios internacionales donde México y España han reforzado su colaboración, entre ellos la Feria Internacional de Turismo celebrada recientemente en España, donde México participó como país invitado, además de la presencia de España y otras regiones europeas en eventos organizados en Guadalajara.

Para González Chávez, Jalisco y la región centro-occidente del país han adquirido un papel estratégico dentro de esta dinámica de acercamiento, al convertirse en un punto de encuentro para proyectos culturales, económicos y de cooperación internacional.

"Creo que Jalisco y la región centro-occidente de México tienen un lugar importante en esta apertura y en esta tendencia a mayor vinculación, a mayor capacidad de producir conjuntamente iniciativas mexicano-españolas que nos fortalezcan mutuamente", refirió la especialista.

La académica consideró que la visita del monarca español debe entenderse como parte de un proceso de diálogo institucional que continuará fortaleciéndose mediante nuevos espacios de colaboración y reconocimientos recíprocos entre ambos países.

“Yo creo que es muy buena noticia la reunión que tenemos, porque además es proceso de un diálogo. Ha habido un reconocimiento reciente al Museo Nacional de Antropología e Historia, acaba de ser reconocido Gonzalo Celorio por parte de la Academia de la Lengua Española y yo creo que va a ir creciendo la variedad de formas de reconocimiento mutuo, y creo que debemos fomentarlas”, expresó.

Añadió que, de cara al Mundial y a otros eventos internacionales, estas acciones envían un mensaje de cooperación que trasciende el ámbito deportivo y fortalece la presencia conjunta de México y España tanto en Europa como en América Latina.

Así, este viernes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que durante la reunión bilateral se estrecharon lazos comerciales, culturales y deportivos. El mandatario estatal afirmó que planteó al monarca proyectos de infraestructura (hídrica, conectividad y energía) con empresas españolas y promovió la inversión hotelera en el estado.

"Aprovechamos, con el Rey de España, para poder hacer planteamientos importantes para nuestro estado. Estamos trabajando proyectos de infraestructura hídrica, de conectividad y de energía con empresas españolas, adicionalmente, hablamos de proyectos turísticos para tener cada vez más inversiones hoteleras españolas en nuestro estado", dijo Lemus Navarro en un comunicado.

Asimismo, destacó el liderazgo de Jalisco en innovación, tecnología, agroindustria y la exportación de tequila , además de resaltar el éxito de los operativos y el saldo blanco que ha mantenido la ciudad como sede mundialista.

"Expuse al Rey de España cuál es nuestro modelo educativo enfocado a la ciencia, la innovación y la tecnología. Hablé también, con el Rey Felipe, de cultura, él estaba verdaderamente sorprendido de lo que pasó ayer en Guadalajara con la presentación de Alejandro Fernández. El Rey Felipe fue muy cercano, muy amable, ama nuestra tierra, ama Jalisco, la conoce muy bien", afirmó el mandatario jalisciense.

El dato:

El partido de futbol entre Uruguay contra España comenzó en punto de las 18:00 horas de este viernes 26 de junio del 2026 en el Estadio Guadalajara; el operativo de Última Milla, comenzó siete horas antes en las inmediaciones de la zona de El Bajío en Zapopan.

JM