La fiebre mundialista se ha desbordado en la capital de Jalisco. A pocas horas del encuentro inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, el Fan Fest instalado en el centro de Guadalajara ha alcanzado su capacidad máxima, obligando a las autoridades a restringir el acceso ante la masiva afluencia de aficionados .

Desde la madrugada de este jueves, miles de seguidores se congregaron en los alrededores del primer cuadro de la ciudad con el objetivo de presenciar el debut de la Selección Mexicana . Sin embargo, la respuesta superó los pronósticos iniciales de los organizadores.

Afluencia histórica en el corazón de la Perla Tapatía

Las filas para ingresar al recinto se extendieron rápidamente por puntos neurálgicos de la ciudad, incluyendo las avenidas Juárez e Hidalgo, así como los accesos cercanos a la zona de San Juan de Dios. Pese a que el partido inaugural se disputa en el Estadio Ciudad de México, el ambiente en Guadalajara ha sido descrito por los asistentes como una de las celebraciones más significativas del torneo.

"La respuesta de la afición superó todas las expectativas", señalaron fuentes cercanas a la organización, destacando la presencia de "habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como visitantes nacionales y extranjeros que aprovecharon el ambiente mundialista".

Restricciones de acceso para nuevos asistentes

A poco más de dos horas para el silbatazo inicial, la capacidad del Fan Fest ha sido reportada como cubierta en su totalidad . Las autoridades municipales han exhortado a la ciudadanía a evitar acudir al centro de la ciudad si no cuentan con acceso previo, debido a que las medidas de seguridad han cerrado las entradas al recinto principal.

A pesar de la saturación, el despliegue operativo continúa en las vialidades aledañas para garantizar la seguridad de los miles de aficionados que, aun sin poder ingresar a la zona del evento oficial, mantienen el ánimo festivo en las calles de Guadalajara, celebrando el inicio de la máxima justa futbolística internacional.

¿Te gustaría saber cuáles son los protocolos de seguridad adicionales que las autoridades de Guadalajara han implementado en otras zonas de la ciudad para seguir los partidos del Mundial?

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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