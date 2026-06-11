Tras triunfo de México, la marea verde se adueña de la Minerva en Guadalajara

Carlos Lucero, aficionado, lo tiene claro: México será campeón del mundo. En compañía de su familia, salió a festejar el triunfo de México contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 y no duda en que la generación actual de la Selección nacional “nos llevará a la gloria”. Tras la victoria tricolor por marcador de 2-0, la Glorieta Minerva se llenó de jerseys verdes, aficionados bailando payaso de rodeo, banderas de México, cornetas y cerveza. La guardiana de la ciudad recibió a alrededor de dos mil aficionados, quienes se reunieron a celebrar pregonando la ilusión que se replicaba al unísono entre la marea: “¿Y si sí?”.

Positivismo mexicano

México terminará invicto la fase de grupos y en la final se medirá ante Portugal, expresó Carlos. Hoy salió con su familia a festejar porque “hay que celebrar las cosas buenas que pasan”. “Tenemos un buen equipo, esta es nuestra oportunidad. Esta es la generación que nos va a llevar a la gloria”, compartió.

‘Ay, ay, ay, ay / Canta y no llores / Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones’, entonaban los aficionados. Caminaban por la Glorieta entre abrazos, besos y gritos de ‘México, México, México’. Dos balones de futbol volaban por el aire, mientras otro grupo bailaba El Son de la Negra de Mariachi Vargas de Tecalitlán. Todo era una fiesta.

West también se sumó a las celebraciones. Originario de Estados Unidos, es aficionado de la Selección mexicana y espera verla entre los primeros cuatro lugares del mundo. Sus amigos lo invitaron a festejar en la Minerva y señaló que el ambiente y la fiesta es lo bonito del futbol.

“Esto es lo que me gusta del futbol. Yo soy de Estados Unidos, no crecí con este deporte, francamente, pero esto es el futbol, la gente, la cultura, la celebración. Aquí es exactamente donde quiero estar. Yo apoyo a México, obviamente […]. Estoy muy emocionado por ver los otros partidos aquí en Guadalajara, sede del Mundial. Tienen que ser el cuarto lugar mínimo, son 48 equipos este año”, comentó.

La perla tapatía será la sede de la fiesta este fin de semana

Hasta cerca de las 19:00 horas el contingente aún bailaba y saltaba sobre su lugar, con la felicidad de saberse ganadores del primer partido y con el ímpetu para salir a ganar el resto de encuentros de la fase de grupos. Edwin Corona, originario de León, llegó a las 5:00 horas a Guadalajara para ver la inauguración del Mundial en el Fan Fest. Es una ciudad que le gusta y en la que tiene amigos, por lo que no dudo en pasar el primer fin de semana de la Copa del Mundo en la Perla Tapatía, y confía en que la Selección mexicana logrará llegar, mínimo, a Cuartos de Final.

“Este es nuestro mundial. Están jugando con su gente, también en Estados Unidos. Son un buen equipo, se conocen, juegan bien. Creo que no podemos aceptar nada menos que no sean Cuartos de Final, cuando nos enfrentemos a una Selección complicada. Pero este México está para cosas grandes” , dijo mientras sus amigos lo bañaban en cerveza.

NG