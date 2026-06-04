Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 4 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

