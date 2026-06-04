Jueves, 04 de Junio 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 4 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
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