Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 4 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta