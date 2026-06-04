Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 4 de junio informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga