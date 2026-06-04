Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 4 de junio informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

