A unas horas antes de que iniciara el juego de la Selección Mexicana contra Ecuador, Rosy y su familia fueron a comprar playeras del equipo tricolor a un puesto ambulante ubicado en el fraccionamiento de su casa.

Rosy pagó 450 pesos por cada playera que adquirió, estas no eran originales.

Pero ya sean piratas u originales, en una tienda establecida, en un puesto callejero, un tianguis o en el mercado San Juan de Dios este martes las playeras de la Selección Mexicana volaron.

"La playera verde la tenemos agotada, todavía en la mañana teníamos varias, pero ya para la una de la tarde se nos agotaron, solamente me queda blanca y negra", explicó una vendedora de un puesto ambulante ubicado en Tlaquepaque.

"Son modas porque ayer y antier las playeras negras y blancas fueron las más vendidas y ahora empezaron a pedir la verde no se sí porque va a jugar con la verde", comentó otra vendedora.

En este puesto la playera negra cuesta 650 pesos, mientras que la blanca se comercializa en 680 pesos.

De San Juan de Dios y las tiendas departamentales

En las tiendas departamentales y de deportes las playeras oficiales de la Selección Mexicana se ofertan en alrededor de 2 mil pesos, mientras que en plataformas electrónicas se ofrecen desde 200 pesos y hasta 2 mil pesos por una original.

Los locales ubicados en el Mercado San Juan de Dios, donde se distribuyen playeras este martes también lucieron abarrotados.

"Las camisas que más se están llevando la gente son las de México, pero también Colombia, Brasil, España, Portugal y Corea", explicó un vendedor.

"Además de la Selección Mexicana, me están pidiendo mucho la de Corea; hay muchos coreanos en la ciudad y también piden la de Portugal", explicó Juan otro vendedor.

Récord de ventas y piratería

La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), informó que el jersey oficial de México, fabricado por Adidas, se convirtió en la playera más vendida de las 48 selecciones participantes, con 1.9 millones de camisetas oficiales comercializadas.

Sin embargo la Cámara estimó que el 70% de las playeras de la Selección Mexicana que circulan en el país son piratas, es decir solo tres de cada 10 jerseys que portan los aficionados son originales.

NG