Guadalajara espera altas temperaturas este 17 de mayo debido a una onda de calor impulsada por la prevalencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.Pese a que en la capital de Jalisco se prevé un día medio nublado a nublado, las altas temperaturas ocasionarán efectos para las y los habitantes de Guadalajara.Para Guadalajara, según el IAM, se espera un día con combinación de sol y nubes, ambiente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y hasta el amanecer.A continuación, te compartimos las temperaturas máximas que se prevén para este domingo en la capital de Jalisco.El Centro Nacional de Prevención de Desastres define una onda de calor como el periodo superior a tres días consecutivos en los cuales un territorio experimenta temperaturas por encima del promedio allí registrado. Este criterio aplica tanto para las temperaturas máximas (entre las 14:00 y 16:00 horas), como para las mínimas (entre las 05:00 y 07:00).Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de algún anticiclón en niveles altos de la atmósfera, por lo que se genera un ambiente caluroso.Según información del IAM, Guadalajara prevé un alto índice de radiación para este 17 de mayo. A continuación, los detalles:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF