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Guadalajara prevé altas temperaturas este domingo por onda de calor que prevalece en el territorio

Te diremos las máximas temperaturas que se prevén para la capital de Jalisco para este 17 de mayo

Por: Fabián Flores

Pese a que en Guadalajara se prevé un día medio nublado a nublado, las altas temperaturas no perdonan este 17 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Pese a que en Guadalajara se prevé un día medio nublado a nublado, las altas temperaturas no perdonan este 17 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Guadalajara espera altas temperaturas este 17 de mayo debido a una onda de calor impulsada por la prevalencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

Pese a que en la capital de Jalisco se prevé un día medio nublado a nublado, las altas temperaturas ocasionarán efectos para las y los habitantes de Guadalajara.

Las temperaturas en Guadalajara para este 17 de mayo de 2026

Para Guadalajara, según el IAM, se espera un día con combinación de sol y nubes, ambiente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y hasta el amanecer.

A continuación, te compartimos las temperaturas máximas que se prevén para este domingo en la capital de Jalisco.

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HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA
09:00 horas 24 °C Nubes y claros 25 °C
10:00 26 °C Nubes y claros 26 °C
11:00 28 °C Nubes y claros 28 °C
12:00 31 °C Nubes y claros 29 °C
14:00 33 °C Nubes y claros 30 °C
17:00 32 °C Parcialmente nuboso 30 °C
20:00 27 ºC Nubes y claros 27 ºC
23:00 24 ºC Cielo despejado 25 ºC

¿Qué es una onda de calor?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres define una onda de calor como el periodo superior a tres días consecutivos en los cuales un territorio experimenta temperaturas por encima del promedio allí registrado. 

Este criterio aplica tanto para las temperaturas máximas (entre las 14:00 y 16:00 horas), como para las mínimas (entre las 05:00 y 07:00).

Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de algún anticiclón en niveles altos de la atmósfera, por lo que se genera un ambiente caluroso.

Temperaturas y radiación para este domingo en Guadalajara

Según información del IAM, Guadalajara prevé un alto índice de radiación para este 17 de mayo. A continuación, los detalles:

  • Temperatura máxima esperada: de 29 a 32 ºC
  • Temperatura mínima: de 15 a 18 ºC
  • Viento: de 8 a 15 kilómetros por hora (km/h)
  • Índice UV: de Alto a Muy Alto entre las 11:00 y las 14:00 horas

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