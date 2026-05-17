Guadalajara espera altas temperaturas este 17 de mayo debido a una onda de calor impulsada por la prevalencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

Pese a que en la capital de Jalisco se prevé un día medio nublado a nublado, las altas temperaturas ocasionarán efectos para las y los habitantes de Guadalajara .

Las temperaturas en Guadalajara para este 17 de mayo de 2026

Para Guadalajara, según el IAM, se espera un día con combinación de sol y nubes, ambiente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y hasta el amanecer .

A continuación, te compartimos las temperaturas máximas que se prevén para este domingo en la capital de Jalisco.

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA 09:00 horas 24 °C Nubes y claros 25 °C 10:00 26 °C Nubes y claros 26 °C 11:00 28 °C Nubes y claros 28 °C 12:00 31 °C Nubes y claros 29 °C 14:00 33 °C Nubes y claros 30 °C 17:00 32 °C Parcialmente nuboso 30 °C 20:00 27 ºC Nubes y claros 27 ºC 23:00 24 ºC Cielo despejado 25 ºC

¿Qué es una onda de calor?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres define una onda de calor como el periodo superior a tres días consecutivos en los cuales un territorio experimenta temperaturas por encima del promedio allí registrado.

Este criterio aplica tanto para las temperaturas máximas (entre las 14:00 y 16:00 horas), como para las mínimas (entre las 05:00 y 07:00).

Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de algún anticiclón en niveles altos de la atmósfera, por lo que se genera un ambiente caluroso.

Temperaturas y radiación para este domingo en Guadalajara

Según información del IAM, Guadalajara prevé un alto índice de radiación para este 17 de mayo. A continuación, los detalles:

Temperatura máxima esperada : de 29 a 32 ºC

: de 29 a 32 ºC Temperatura mínima : de 15 a 18 ºC

: de 15 a 18 ºC Viento : de 8 a 15 kilómetros por hora (km/h)

: de 8 a 15 kilómetros por hora (km/h) Índice UV : de Alto a Muy Alto entre las 11:00 y las 14:00 horas

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