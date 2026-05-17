Dan más de 30 años de prisión a hombre que intentó matar a su madre y hermana

Este domingo, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer el caso de un hombre que, tras ser encontrado culpable del delito de parricidio en grado de tentativa, fue condenado a más de 37 años de prisión .

De acuerdo con lo documentado por la Fiscalía Estatal, se comprobó que intentó quitarles la vida a su madre y a su hermana.

“Esta sentencia se obtuvo a través de las labores de litigación y seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia”, señaló la dependencia en un comunicado.

Los hechos que derivaron en esta sentencia ocurrieron el 14 de mayo de 2024 al interior de un domicilio de la localidad de Temastián, en el municipio de Totatiche.

“Tras un reporte de auxilio de dos mujeres, elementos municipales arribaron a una finca de la localidad, donde detectaron un fuerte olor a gas y confirmaron la presencia de dos mujeres encerradas. Ellas señalaron a su familiar como el agresor”, indicó la Fiscalía.

En ese momento, José Elois “N” mantenía abierta la válvula de un cilindro de gas con la intención de asfixiar a las víctimas . Tras el ingreso de los policías municipales, el agresor prendió fuego a la manguera de gas para impedir su captura y amenazó con incendiar el inmueble.

Aprovechando un descuido, las víctimas lograron salir de la habitación donde se encontraban encerradas y abandonaron el domicilio. Posteriormente, el agresor salió del inmueble, momento en el que se procedió a su detención inmediata.

Durante la audiencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento, a José Elois “N” se le impuso una condena de 37 años y seis meses de prisión . Además, deberá pagar una reparación del daño por un monto de 109 mil 200 pesos, informó la dependencia.

“La Fiscalía del Estado, a través de sus áreas especializadas, reafirma el compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad y la vida de las personas, garantizando que los delitos no queden impunes”, finalizó el comunicado.

SV