El Zoológico Guadalajara anunció la llegada de tres nuevas crías de jirafas que se suman a la familia; se trata de Noel, Jarabi y Mamba a quienes ya puedes conocer dentro del recinto. De acuerdo con el Zoológico Guadalajara, Noel es una jirafita curiosa, le encanta el nopal y la calabaza; por su parte Mamba fue descrita como carismática y elegante, mientras que Jarabi, cuyo nombre significa Valiente, es muy amigo de Mamba. Este mes de mayo es una excelente oportunidad para conocer a estas nuevas crías de jirafas y enternecerse con ellas, debido a que el Zoológico Guadalajara cumple 38 años de aventuras, historias y conservación de especies, por ello el recinto lanza una increíble promoción: entradas a 1 peso para niños y niñas (con edades de 3 a 11 años) y de 38 pesos para adultos (a partir de los 12 años).Dicha promoción ya está disponible y estará vigente hasta el próximo 31 de mayo de este 2026 y solo aplicará únicamente para el Paquete Guadazoo.Toma en cuenta que la promoción no será válida para grupos, excursiones ni con otras promociones.Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:Entrada principal:Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.Entrada Calzada Independencia:Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Colonia Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA