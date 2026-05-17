La Fiesta de la Música en Guadalajara reúne a más de 7 mil personas

La Fiesta de la Música 2026, impulsado por el ayuntamiento de Guadalajara para reconocer la importancia de la apropiación del espacio público, la creación de comunidad y de llevar la cultura a las calles se llevó a cabo este fin de semana con la participación de miles de personas.

A ella asistió Vero Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, quien recorrió los tres escenarios que se montaron sobre la Calle Pedro Moreno, entre Emerson y Prado, donde convivió con los más de siete mil asistentes que acudieron a este evento.

“Gracias por aceptar la invitación a venir a hacer comunidad (…) para nosotros hacer este tipo de eventos tiene un solo sentido: hacer comunidad, que vengan con sus familias, que sea un espacio en el que convivan, que escuchen música, que se diviertan”, comentó la Presidenta.

La asistencia que se registró en la edición 2026 de la Fiesta de la Música fue 15 por ciento superior a la del año pasado, lo cual, dijo Vero Delgadillo, "es sinónimo de que este tipo de eventos convocan a la población a salir a las calles y disfrutar de la Ciudad".

“Durante el último año hemos triplicado la asistencia a los festivales que organizamos, un logro que se debe al gran compromiso de todos los involucrados”, señaló.

La Fiesta de la Música es organizada por la Dirección de Cultura, en corresponsabilidad con la Alianza Francesa, comerciantes y vecinos de la Colonia Americana.

Tras 10 horas de actividad ininterrumpida en los tres escenarios y los comercios asentados en el tramo donde se llevó a cabo la Fiesta, se reportó saldo blanco.

La oferta músical

Desde las 14:00 horas de ayer, Pedro Moreno se convirtió en un andador donde las y los visitantes pudieron disfrutar de una oferta cultural que fusionó el talento consolidado con las nuevas promesas de la escena.

Como novedad, la edición de este año integró el escenario “Nouvelles voix”, un foro impulsado por la Alianza Francesa que permitió a 16 agrupaciones de talentos emergentes conectar con nuevas audiencias. Contó con la participación de dos Jams de improvisación donde se podía subir al escenario para experimentar musicalmente en compañía de otros artistas.

En los otros dos escenarios, se presentaron las y los ganadores de la convocatoria “La Cultura LATE”, en su modalidad “La Fiesta de la Música”, iniciativa impulsada por la Dirección de Cultura de Guadalajara con artistas como Dyanyta Blez, Curiel, Alameda, Gina Carolina, dimeHOUDINI, David Chanson y Leazzy, mostrando el talento de la música local.

A la Fiesta también se unieron 24 restaurantes locales que, además de ofrecer su comida, se convirtieron en escenarios alternativos con un line up de más de 10 DJs, abarcando desde el techno hasta ritmos alternativos.

El evento concluyó a la medianoche bajo un ambiente de respeto y cuidado del espacio público. La Dirección de Cultura agradeció la corresponsabilidad de los asistentes, quienes atendieron las recomendaciones de seguridad, uso de transporte público y manejo de residuos, permitiendo que la zona recuperara su normalidad de manera ordenada tras el desmontaje.

MF