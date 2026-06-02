Con el objetivo de ampliar las opciones de conectividad de Jalisco con destinos estratégicos de México y Estados Unidos, impulsar la llegada de nuevos visitantes y generar mayores oportunidades de desarrollo económico y turístico, el Gobierno de Jalisco dio a conocer las 10 nuevas rutas que Volaris ha puesto en marcha .

A través de la Secretaría de Turismo, en coordinación con la aerolínea, las autoridades acompañaron el inicio de operaciones de estas nuevas conexiones, que tendrán salida desde Guadalajara y Puerto Vallarta. Esta expansión representa un avance derivado de la colaboración entre el Gobierno del Estado y Volaris para incrementar la presencia de Jalisco en destinos prioritarios y facilitar el acceso a sus principales atractivos.

Nuevas rutas desde Guadalajara y Puerto Vallarta

En una ceremonia realizada en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se llevó a cabo el corte de listón del vuelo Guadalajara–Salt Lake City, uno de los servicios que inició operaciones el lunes 1 de junio, junto con otras seis conexiones desde la capital jalisciense y tres más desde Puerto Vallarta.

Desde Guadalajara, Volaris ofrece ahora vuelos hacia Salt Lake City, Detroit, Reynosa, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Los Mochis . Por su parte, desde Puerto Vallarta cuenta con enlaces directos a Aguascalientes, Puebla y San Luis Potosí.

Seattle fortalece su conexión con Jalisco

La expansión de la conectividad aérea de Jalisco también tiene presencia en mercados internacionales estratégicos como Seattle, cuya ruta con Guadalajara cumple este año una década de operaciones de Volaris. Con ello, la aerolínea busca contribuir al crecimiento del sector turístico, favorecer el intercambio comercial y mejorar la movilidad de viajeros de placer, negocios y reuniones.

En el marco de esta conmemoración, Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco, destacó que Seattle se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para el Estado en la costa oeste de Estados Unidos.

Durante diez años, esta ruta ha contribuido a fortalecer los vínculos turísticos, culturales y económicos entre ambas regiones , además de proyectar la riqueza cultural de Jalisco y de México en el exterior.

La funcionaria señaló que el aniversario coincide con una mayor oferta de vuelos entre ambos destinos. Actualmente, Volaris opera dos frecuencias diarias entre Guadalajara y Seattle, mientras que en las próximas semanas Aeroméxico incorporará una nueva frecuencia. A ello se suman las conexiones que Delta y Alaska Airlines mantienen entre Seattle y Puerto Vallarta.

En conjunto, estas operaciones superan los 30 vuelos semanales entre Seattle y Jalisco, lo que fortalece el flujo de visitantes, la actividad económica y el intercambio entre ambas regiones.

Autoridades destacan impacto turístico y económico

En el acto participaron María del Rocío Lancaster Jones, directora de Comercialización Turística del Estado, en representación del Gobierno de Jalisco; Gustavo Staufert, director ejecutivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara; Nanci Aidé Gálaviz, gerente de Desarrollo de Mercado México de Volaris y Jorge Cabrera, Trade Account Manager CWW para Salt Lake City en México.

“La incorporación de estos servicios fortalece la presencia de Jalisco en destinos clave para el turismo, los negocios y la inversión, además de consolidar al Estado como uno de los principales centros de conectividad aérea del país”, concluyó el Gobierno de Jalisco en un comunicado.

SV